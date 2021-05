Dnes končí řádný termín pro podání papírového daňového přiznání

Dnešním dnem končí řádný termín pro odevzdání papírového daňového přiznání za minulý rok. Do dneška byste také měli mít zaplacený případný doplatek na dani, přesněji peníze by se dnes nejpozději měly připsat na účet finančního úřadu.

Pokud do 3. května poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, a to až do dne podání nebo do dne zaplacení, varuje ve svém prohlášení finanční správa.

Daňové přiznání můžete v papírové podobě ještě dnes:

podat na podatelně finančního úřadu,

podat prostřednictvím schránky či sběrného boxu na úřadu nebo

odeslat z pošty (podací razítko musí mít dnešní datum).

Nestíháte-li ani jeden ze způsobů, můžete se sankci vyhnout elektronickým podáním přiznání, díky kterému se konec řádného termínu posune o další měsíc na 1.června. Další možností je využít služeb daňového poradce, protože od letoška není nutné to hlásit úřadu (spolu s odevzdáním plné moci) předem. Poplatníkům, kterým zpracuje přiznání poradce, se lhůta posunula klasicky na 1. července.

Finanční správa upozornila i na to, že daňové přiznání za rok 2020 musí podat i živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani. Paušální režim totiž platí až pro rok 2021 a zálohy na paušální daň placené letos jsou zálohami roku 2021. Za rok 2020 je tedy nutné ještě přiznání podat.