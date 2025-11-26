Dluhový patron: Nový rozcestník pro lidi v dluzích otestuje vhodnost oddlužení a navede na bezplatnou pomoc

V Česku je zhruba 600 tisíc lidí v exekuci a odhadem 220 tisíc z nich by mohlo využít oddlužení. Často jim ale brání nízká informovanost. Změnit to chce nový bezplatný nástroj Konsorcia dluhových poraden – Dluhový patron.
Podle zjištění našeho výzkumu by devět z deseti dlužníků přivítalo pomoc s přípravou žádosti o oddlužení, ale 57 % vůbec netuší, že ji mohou zdarma získat u neziskových organizací, říká Pavla Aschermannová z RUBIKON Centra, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR, které web Dluhového patrona provozuje.
Podle Aschermannová je mezi dlužníky stále malé povědomí o tom, jak vlastně proces oddlužení funguje. Mnoho z nich navíc neví, na koho se obrátit, případně mají obavy z takzvaných oddlužovacích šmejdů. Dluhový patron má těmto lidem pomoci zorientovat se během několika minut a propojit je přímo na prověřenou bezplatnou pomoc.
Zároveň nabízí krátký test vhodnosti oddlužení, kalkulačku splátek, mapu prověřených poraden nebo odpovědi na nejčastější otázky spojené s oddlužením. Součástí je i sekce pro situace, kdy má dluh blízký člověk.
Konsorcium dlouhodobě upozorňuje, že nízká informovanost je jedna z hlavních bariér vstupu do oddlužení. Spuštěním tohoto nástroje reagujeme na potřebu mít jeden jasný, bezpečný a lidsky srozumitelný vstup do pomoci, dodává Aschermannová.