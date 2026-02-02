Měšec.cz  »  Dítě na lyžáku. Podívejte se, kolik vám pojišťovny na výcvik přispějí

Dítě na lyžáku. Podívejte se, kolik vám pojišťovny na výcvik přispějí

Monika Veselíková
Dnes
Lyžování, škola, výcvik Autor: Depositphotos

Příspěvky z fondů prevence nabízí svým pojištěncům všechny tuzemské zdravotní pojišťovny. Ty se přitom vztahují i na lyžařský výcvik. Projděte si, kolik dělají.

V rámci svých benefitních programů zdravotní pojišťovny nejčastěji přispívají na prevenci. Do té přitom vedle vyšetření či očkování spadají také pravidelné pohybové aktivity, dětem pak pojišťovny přispívají také na tábory či školky a školy v přírodě. Jak se ale jednotlivé pojišťovny dívají na lyžařský výcvik?

Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP přispěje maximálně 2000 Kč na lyžařský kurz pořádaný školou, který dítě absolvovalo v roce 2026. Zároveň musí jít o kurz v délce trvání minimálně 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Dva tisíce zároveň představují strop, který pojišťovna přispívá na sportovní aktivitu a zároveň i dentální hygienu. Pokud ho celý využijete na lyžák, znamená to, že máte vybráno až do konce roku.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP přispěje 500 Kč, pokud jde o organizovanou akci trvající přinejmenším 4 kalendářní dny – nemusí být po sobě jdoucí. Zároveň není podmínkou, aby šlo o výcvik pořádaný školou. Podle podmínek ČPZP může jít i o výcviky organizované například lyžařskou školou nebo provozovatelem skiareálu.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

ZPMV na lyžařský výcvik pro děti přispívá částkou 500 Kč.

Vojenská zdravotní pojišťovna

VOZP vám v jednom roce přispěje maximálně 1000 Kč na lyžařský kurz organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dnů, včetně dne příjezdu a odjezdu.

Revírní bratrská pokladna

U RBP lze příspěvek na lyžák 1000 Kč čerpat v rámci programu na pobyty organizované školkou a školou mimo letní prázdniny. Podmínkou je, že daná akce trvala minimálně 5 dní s noclehem a zároveň jde o dítě, které ještě neukončilo povinnou školní docházku.

Oborová zdravotní pojišťovna

Pojištěnci OZP mohou příspěvek na lyžařský kurz využít výměnou za kredity nashromážděné v klientské aplikaci VITAKARTA. Kredity lze získat za určitou aktivitu, například absolvováním preventivních prohlídek.

Konkrétně jde o příspěvek na Ozdravné a sportovní tábory, včetně škol a školek v přírodě či sportovních soustředění. Kolik přesně vám pojišťovna přispěje, závisí na počtu kreditů. Teoreticky může dosáhnout max. 10 000 korun, v průměru odhaduji asi 800 až 1000 korun, vysvětlil mluvčí pojišťovny František Tlapák.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Příspěvek na lyžařský kurz je zde možné uplatnit v rámci programu Sport Junior. V tomto programu lze čerpat příspěvky maximálně do výše 800 Kč.

Preventivní prohlídky 2026: Lékaři budou dělat více vyšetření, s některými začnou v nižším věku Přečtěte si také:

Preventivní prohlídky 2026: Lékaři budou dělat více vyšetření, s některými začnou v nižším věku

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

