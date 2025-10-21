Direct vylepšuje pojištění majetku. Rozšiřuje krytí a ruší některé výluky

Pojišťovna Direct spustila nové pojištění domácnosti a nemovitosti. Přidává pojištění estetických oprav, rozšiřuje pojištění vodovodních škod a ruší některé výluky spojené se zatečením atmosférických srážek.
Pojištění nemovitosti a domácnosti slouží k pokrytí škod, ke kterým může dojít na vašem domě, bytě či vybavení domácnosti. Kdo si pojištění sjedná, může se na pojišťovnu obrátit třeba v momentě, kdy mu nemovitost poškodí vichřice, elektrické přepětí nebo prasklé potrubí.
A právě na krytí vodovodních škod se nově pojišťovna Direct zaměřila.
Pojišťovny obecně proplácí jen případy, kdy škodu způsobí voda z trubek. Z praxe však víme, že se může stát i mnoho dalších škod, které také chceme z pojištění platit. Proto jsme se rozhodli, že klientům nabídneme nové pojištění majetku, které pomůže v daleko větším množství případů než dříve, říká Eva Bosáková, která má v Directu pojištění majetku na starosti. Podle Bosákové pojišťovna nově proplatí například i škodu, kterou na podlaze způsobí voda vyteklá z květináče.
Novinkou je i pojištění estetických oprav.
To pomůže, když například praskne vodovodní trubka a je kvůli tomu nutné rozbít několik obkladaček v koupelně, aby se člověk k trubce dostal. Problém ale může nastat, když už se tento typ obkladaček neprodává. Standardně totiž pojišťovny zaplatí jen ten poničený kus. S pojištěním estetiky ale zaplatíme klidně obložení celé stěny, aby vše vypadlo hezky jako dřív, vysvětluje Bosáková.
Úprav se dočkaly také asistenční služby. Například asistence zámečníka se nově vztahuje také na interiérové dveře, garážová vrata či vstupní branky. Právě pomoc zámečníka patří podle mluvčího Directu Michala Kárného k nejvíc využívaným asistencím.
Krom rozšíření pojistného krytí pak Direct ruší také některé výluky. Například nově proplatí i to, když zapomenete zavřít okno a naprší vám do bytu.