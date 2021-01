Digitální euro může vzniknout do pěti let, říká šéfka Evropské centrální banky. Bitcoin chce regulovat

Christine Lagardeová, prezidentka Evropské centrální banky (ECB), dala jasně najevo, že to s plány na zavedení digitálního eura myslí zcela vážně. Na akci Reuters Next dokonce uvedla, že by digitální euro mělo vzniknout již v příštích pěti letech. Rada guvernérů ECB bude o celé záležitosti jednat již v první polovině letošního roku.

Zavedení digitálního eura může být první krok na cestě k bezhotovostní ekonomice, kde budou moci být kontrolovány všechny provedené transakce. To by sice usnadnilo boj proti podsvětí, ale také výrazně zasáhlo do svobod lidí,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Digitální euro by bylo penězi centrální banky, které by byly k dispozici v digitální podobě pro použití v maloobchodních platbách

Podle Lagardeové je v otázce digitálních měn nejdále Čína, která se digitálnímu jüanu věnuje již několik let. Čínská digitální měna je však častým terčem kritiky. Její odpůrci se obávají, že by mohla vést k větší kontrole nad obyvatelstvem. Bude totiž přímo řízena centrální bankou a umožní čínskému režimu získat větší kontrolu nad toky peněz v ekonomice. V budoucnu by tak například odpůrci režimu mohli být odstřiženi od finančních zdrojů, což by upevnilo moc současných představitelů Číny.

Kvůli negativním ohlasům na digitální jüan lze očekávat kritiku i digitálního eura. Zvláště odpůrci takzvané bezhotovostní ekonomiky, ve které již neexistují fyzické bankovky a mince, se zřejmě budou bouřit. Sporné budou hlavně otázky týkající se soukromí, ochrany osobních údajů a ochrany před pozorováním lidí veřejnými institucemi.

Christine Lagardeová se rovněž vyslovila pro regulaci bitcoinu. Tato kryptoměna je údajně vysoce spekulativním investičním nástrojem, který umožňuje provádění podezřelých obchodů a praní špinavých peněz. Šéfka ECB tak veřejně a velmi přísně vystoupila proti bitcoinu, který v poslední době roste na oblibě.