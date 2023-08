Digitální bankovnictví George od České spořitelny nabízí srovnávač cen energií. Můžete dodavatele i změnit

Autor: Depositphotos.com

Česká spořitelna spustila novinku ve svém digitálním bankovnictví George. Od 22. 8. 2023 si můžete porovnat ceny energií, které platíte u svého dodavatele s cenami jiných společností.





Korporátní venture kapitálový fond Seed Starter České spořitelny získal desetiprocentní podíl ve startupu encall, který pro srovnání cen energií využívá platformu DEAP. Právě na tuto platformu vás George přesměruje, když si v něm porovnání cen vyhledáte.





Srovnávací platforma DEAP využívá metodiku expertního hodnocení nabídek dodavatelů. Kromě základních parametrů, jako je cena a délka závazku, srovnávač zohledňuje například i výši sankcí, velikost dodavatele a další kvalitativní ukazatele nabídek. V budoucnu se chce encall zaměřit také na porovnávání nabídek pojištění nebo telekomunikačních operátorů.

Kde srovnavač najdete?

V Georgi se budete muset ke srovnavači trochu proklikat. V internetovém bankovnictví si otevřete George, kde v horní liště naleznete záložku Obchod. Poté se vám načte stránka s dlaždicemi dalších produktů, jako je třeba úvěr na rekonstrukci, cestovní pojištění a mnohé další. Jednou z těchto dlaždic je Srovnávač cen energií.

Po jeho rozkliknutí vás systém přesměruje do platformy DEAP a jejího srovnavače. Zadáte, zda vás zajímá elektřina nebo plyn, své PSČ, velikost nemovitosti, frekvenci plateb záloh a název svého dodavatele. Nenechte se vylekat tím, že v rámci těchto údajů uvidíte titulek Změna dodavatele. Ačkoli můžete prostřednictvím srovnavače dodavatele skutečně online změnit, pro samotné porovnání cen nic takového dělat samozřejmě nemusíte.

Platforma DEAP – srovnávač energií Autor: encall s.r.o.

Měšec.cz ke změnám dodavatele ještě dodává, abyste před zvažovanou změnou pečlivě pročetli své původní smlouvy. V průběhu léta totiž začalo mnoho dodavatelů obesílat své zákazníky s novými ceníky, které se týkají nejvíce domácností, jež si sjednaly odběr energií ve druhé polovině roku 2022 a fixovaly ceny na 2 nebo 3 roky. Tedy v době, kdy byla cena energií nejvyšší.

V nových cenících dodavatelé nabízejí nové smlouvy s nižšími cenami. V takovém případě nemůžete dodavatele bez sankce opustit. To lze jen v případě, kdyby vám dodavatel cenu zvýšil.

Pokud jste ještě novou nabídku od svého dodavatele nedostali, doporučujeme prohledat jeho webové stránky a také vaši e-mailovou poštu, zejména složku s hromadnými e-maily a spam. Mohlo se stát, že vám dodavatel nabídku už poslal a je v ní i termín, do kdy ji máte akceptovat. Pokud to neuděláte, může to dodavatel považovat za odmítnutí a vyjádření vašeho přání, že chcete zůstat u původních cen.