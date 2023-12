Dětský psychiatr online a další novinky ve zdravotní péči 2024

Autor: Depositphotos

České zdravotnictví přinese v příštím roce několik významných novinek ve zdravotní péči. Přinášíme některé z nich.





Jednodenní péče bude možná i pro další zákroky

Jedná se o zdravotní služby, kdy je možné pacienta propustit po provedení výkonu do domácího ošetření nejpozději do 24 hodin, pokud to jeho stav umožňuje. Péče je poskytována vždy plánovaně, tzn. nejedná se o akutní zákroky.





Seznam výkonů, u kterých je to možné, definuje úhradová vyhláška. Tento seznam se v příštím roce rozroste na 47 typů zákroků, mezi něž bude patřit například: jednoduché operace kýly, hemoroidů, laparoskopická operace slepého střeva, nenáročné operace ramene či kolene atd. Nově se bude jednat o operace prováděné v rámci ORL, gynekologie či ortopedie, dosud to byly operace zejména chirurgické.

Vzdálený kontakt s dětským psychiatrem

Dětští a dorostoví psychiatři budou moci od příštího roku poskytovat svým pacientům novou zdravotní službu, a to tzv. „Distanční kontakt v pedopsychiatrii“. Zjednodušeně půjde o vyšetření či konzultace online.

Rozhodnutí, zda je v konkrétní situaci vyhovující právě online kontakt, bude vždy na ošetřujícím lékaři. Využít ho bude možné v podstatě u kterékoli z psychiatrických diagnóz dětí a mladistvých. Kontakt bude sloužit například:

Ke konzultacím náhlého zhoršení zdravotního stavu pacienta,

k účinku medikace či jejích nežádoucích účinků,

při atace či k akutní krizové intervenci.

Využít tuto možnost v rámci léčby či sledování pacienta bude moci pouze ošetřující lékař, který pacienta již dříve osobně vyšetřil, nepůjde tedy o jeho první kontakt s pacientem.

Prevence proti HPV virům

HPV viry způsobují nejen rakovinu děložního hrdla, ale například také genitální bradavice a řadu dalších chorob. Očkovat by se proto proti HPV tedy měli dívky i chlapci. Z veřejného zdravotního pojištění je dnes plně hrazeno, pokud je zahájeno mezi 13. a 14. rokem věku. Od ledna se věkový interval rozšíří a očkování bude plně hrazeno, pokud bude zahájeno ve věku od 11 let až do 15 let, uvádí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová.

Právě VZP svým ostatním klientům do 18 let, kteří zahájí očkování mimo uvedené věkové rozmezí, přispěje od ledna 2024 částkou 1500 Kč.

V rámci preventivní gynekologické prohlídky, kterou by měly ženy absolvovat jednou za rok, je prováděno cytologické vyšetření karcinomu děložního hrdla. Kromě toho je aktuálně u žen ve věku 35 let a 45 let v rámci gynekologické preventivní prohlídky hrazen i HPV DNA test, který významně zvyšuje citlivost a bezpečnost screeningu karcinomu děložního hrdla.

Nově se bude toto vyšetření hradit i ženám ve věku 55 let. Ženám, které mají sporný či pozitivní výsledek cytologie, jsou samozřejmě hrazena všechna indikovaná vyšetření bez omezení věku, říká Viktorie Plívová.

Zahájení programu včasného záchytu rakoviny prostaty

V roce 2024 bude zahájen pilotní program včasného záchytu rakoviny prostaty, který je určen mužům ve věku od 50 do 69 let, případně i starším, dle posouzení lékaře. Poslat na screening je může praktický lékař nebo urolog.

Hlavním ukazatelem případného rizika je laboratorní rozbor krve, pro zjištění hladiny tzv. PSA. Na základě její hodnoty bude následovat doporučený postup (např. sonografie, magnetická rezonance atd.)

Rozšiřuje se očkování proti meningokokům

Bakterie meningokoka se šíří kapénkovou infekcí. Počáteční příznaky mohou vypadat jako virové onemocnění, jakým je například chřipka, ale další průběh může být velmi komplikovaný.

Z veřejného zdravotního pojištění mají vakcínu proti meningokoku B dnes plně hrazenou:

Kojenci, je-li očkování zahájeno do 12 měsíců věku,

adolescenti, je-li očkování zahájeno od 14. do 15. roku věku.

Nově se tato věková kategorie rozšiřuje od 14. do 16. roku věku.

Očkování proti meningokoku A, C, W, Y je plně hrazeno od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku,

nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku.

Nově se tato věková kategorie rozšiřuje od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku.

Očkování je také hrazeno v případě rizikových skupin (vždy do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.)

O příspěvek na očkování proti meningokokové nákaze typu B ve výši 1500 Kč (a od ledna 2024 ve výši 2000 Kč) a ACWY ve výši 1000 Kč (částka zůstává pro 2024 stejná) mohou žádat jak děti, tak dospělí.