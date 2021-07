Délka karantény se v oblíbených dovolenkových destinacích liší. Jak dlouho trvá?

Letní dovolené jsou v plném proudu. Bohužel při nich musíme počítat i s covidem. V tom lepším případě jen z hlediska nařízení a pravidel pro cestování. V tom horším případě nemoc přímo ovlivní naši dovolenou buď preventivní karanténou nebo nařízenou nucenou karanténou kvůli pozitivnímu testu. Délka karantény se ale v jednotlivých zemích liší.

Bulharsko

Pozitivní pacient musí nastoupit do karantény v původním ubytování na 14 dní. Osoba, která s ním přišla do kontaktu v karanténě stráví 10 dní. Cena za ubytování po dobu karantény odpovídá danému typu ubytování, informoval Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Karanténa bude ukončena na základě negativního testu po uplynutí zmíněných lhůt.

Řecko

Karanténa dle nařízení místní vlády trvá 10 dní u pozitivní osoby a je ukončena na základě negativního PCR testu. U negativních spolucestujících trvá karanténa 14 dní. Ubytování těchto lidí zajišťují k tomu účelu zvolené hotely. Náklady na ubytování podle Divokého hradí řecká vláda. Pokud musí klienti nastoupit v Řecku do karantény, apelujeme na ně, aby obratem kontaktovali asistenční službu pojišťovny, která jim pomůže situaci řešit, uvedl.

Španělsko

Karanténa zde trvá 10 dní. Během této doby bydlíte ve vašem původním hotelu či ubytovacím zařízení, tomu odpovídá i cena.

Turecko

Osoba, které vyšel pozitivní test, zde musí nastoupit do karantény v původním ubytování. Pro pacienta bez příznaků je stanovena na 14 dní v případě, že není hospitalizovaný více než 24 hodin. Desátý den je pak možné provést test, přičemž pokud vyjde negativní, karanténu je možné ukončit. Pokud však test vyjde pozitivní, karanténa se opakuje, informoval Divoký s tím, že u negativních spolucestujících je karanténa také 14 dní, přičemž desátý den je možné karanténu ukončit, pokud vyjde test negativně. V případě pozitivního testu se ale karanténa prodlužuje o dalších 14 dní. Desátý den (tedy dvacátý den od původního odletu) může pacient absolvovat test nový. V případě, že i tento test vyjde pozitivně, pokračuje další 14denní karanténu (10+10+14). Náklady za ubytování po dobu karantény by měly být hrazeny skrze vládní program pro certifikaci hotelů, vysvětlil Divoký.

Egypt

Do pěti až sedmidenní karantény musí podle Divokého nastoupit pouze covid pozitivní osoby, pro které je vyhrazeno samostatné patro v hotelu. Cena se pohybuje v rozmezí od 50 do 100 eur za pokoj a noc. Závažné případy onemocnění jsou léčeny v nemocnici. Pokud musí být pacient umístěn na JIP, náklady šplhají až do výše 900 eur za den, upozornil Divoký.

destinace kdo jde do karantény délka karantény náklady Bulharsko covid pozitivní osoba a další, se kterými přišla do styku 14 dní pozitivní osoba, 10 dní negativní spolucestující Dle ceny původního ubytování Řecko covid pozitivní osoba a další, se kterými přišla do styku 10 dní pozitivní osoba, 14 dní negativní spolucestující Náklady hradí řecká vláda Španělsko covid pozitivní osoba a další, se kterými přišla do styku 10 dní Dle původní ceny ubytování Turecko covid pozitivní osoba a další, se kterými přišla do styku 10 až 34 dní Náklady hradí vládní program pro certifikaci hotelů Egypt Pouze covid pozitivní osoba 5 až 7 dní 50–100 eur/ pokoj/ noc

Jak jsme informovali v článku Karanténa nebo izolace na dovolené: Kdo vám ji proplatí? pojišťovny k těmto případům přistupují různě. Některé hradí ze základní pojistky všechny uvedené případy, většina jen dodatečné náklady osob, které přímo byly covid pozitivní. Jedna nepokrývá covid dokonce ani v rámci léčebných výloh. Přehled (ne)hrazených služeb najdete v tabulce v odkazovaném textu.