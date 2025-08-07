Debetka od XTB přijde o čisté kurzy Mastercard. Nově bude cizí měna s přirážkou, bude i plastová karta

Volititelnou součástí investiční aplikace XTB je debetní karta Mastercard, kterou pro XTB vydává litevská platební instituce DiPocket UAB.
Jde o multiměnovou debetní předplacenou kartu, která je propojena s vaším investičním účtem u XTB. Lze ji používat i samostatně bez nutnosti investování. Jde o ryze digitální kartu pro peněženky Apple Pay nebo Google Pay. S kartou a transakcemi nejsou spojeny žádné poplatky.
Tato debetka je od března 2025 zcela bez kurzových marží při platbě v cizí měně, přesněji používá čisté kurzy Mastercard. To se ale změní a od neděle 28. září 2025 bude za platbu v jiné měně, než ve které je vedená elektronická peněženka, účtovaná kurzovní marže +0,50 % ke kurzu Mastercard. Pořád tak půjde o kartu s dobrými kurzy, ale už nebude patřit mezi nejlepší. Před ní budou karty od Partners Banky, Revolutu, Wise a Zen.
Digitální debetní karta investiční platformy XTB, kterou pro ni vydává litevská společnost DiPocket. (02/2025)
Novinkou je plastová karta
Drobnou útěchou je, že nové obchodní podmínky se zmiňují už i o plastové kartě, do této chvíle je přitom k dispozici jen virtuální karta, resp. její elektronické tokeny v mobilních zařízeních. Za konverzi z virtuální karty na plastovou zaplatíte jednorázový poplatek 137 Kč.
Transakční limity
Pro pořádek uvádím i maximální transakční limity ke kartě XTB Mastercard.
Paradoxem je, že výběr hotovosti má vyšší limity, než platba kartou a než samotné roční dobití karty. Vzhledem k tomu, že měsíčně s kartou nemůžete utratit více jak 37 500 Kč a její roční limit je 125 000 Kč, z pohledu úspory na kurzových maržích jsou na trhu podstatně lepší nabídky.
Karta XTB Mastercard je tak převážně doplňkem k investičnímu účtu a nelze se na ni spoléhat jako za náhradu klasické bankovní karty.
|Typ transakce
|Denní
limit
|Měsíční
limit
|Roční
limit
|Nákupy
|37 500 Kč
|37 500 Kč
|125 000 Kč
|Výběry hotovosti
(včetně casbacku u
obchodníka)
|1 250 000 Kč
|1 250 000 Kč
|3 750 000 Kč
|Dobití
(bankovní převod)
|240 000 Kč
|240 000 Kč
|1 200 000 Kč
|Dobití
(karta 3. strany)
|12 000 Kč
|12 000 Kč
|24 000 Kč
|Odchozí
bankovní převod
|240 000 Kč
|240 000 Kč
|1 200 000 Kč
|Převod na kartu
Mastercard Send
|15 000 Kč
|15 000 Kč
|85 000 Kč
|Interní převod XTB
|240 000 Kč
|240 000 Kč
|1 200 000 Kč