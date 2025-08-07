Měšec.cz  »  Debetka od XTB přijde o čisté kurzy Mastercard. Nově bude cizí měna s přirážkou, bude i plastová karta

Debetka od XTB přijde o čisté kurzy Mastercard. Nově bude cizí měna s přirážkou, bude i plastová karta

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Volititelnou součástí investiční aplikace XTB je debetní karta Mastercard, kterou pro XTB vydává litevská platební instituce DiPocket UAB.

Jde o multiměnovou debetní předplacenou kartu, která je propojena s vaším investičním účtem u XTB. Lze ji používat i samostatně bez nutnosti investování. Jde o ryze digitální kartu pro peněženky Apple Pay nebo Google Pay. S kartou a transakcemi nejsou spojeny žádné poplatky.

Tato debetka je od března 2025 zcela bez kurzových marží při platbě v cizí měně, přesněji používá čisté kurzy Mastercard. To se ale změní a od neděle 28. září 2025 bude za platbu v jiné měně, než ve které je vedená elektronická peněženka, účtovaná kurzovní marže +0,50 % ke kurzu Mastercard. Pořád tak půjde o kartu s dobrými kurzy, ale už nebude patřit mezi nejlepší. Před ní budou karty od Partners Banky, Revolutu, Wise a Zen.

Novinkou je plastová karta

Drobnou útěchou je, že nové obchodní podmínky se zmiňují už i o plastové kartě, do této chvíle je přitom k dispozici jen virtuální karta, resp. její elektronické tokeny v mobilních zařízeních. Za konverzi z virtuální karty na plastovou zaplatíte jednorázový poplatek 137 Kč.

Transakční limity

Pro pořádek uvádím i maximální transakční limity ke kartě XTB Mastercard.

Paradoxem je, že výběr hotovosti má vyšší limity, než platba kartou a než samotné roční dobití karty. Vzhledem k tomu, že měsíčně s kartou nemůžete utratit více jak 37 500 Kč a její roční limit je 125 000 Kč, z pohledu úspory na kurzových maržích jsou na trhu podstatně lepší nabídky. 

Karta XTB Mastercard je tak převážně doplňkem k investičnímu účtu a nelze se na ni spoléhat jako za náhradu klasické bankovní karty.

Typ transakce Denní
limit		 Měsíční 
limit		 Roční
limit		  
Nákupy 37 500 Kč 37 500 Kč 125 000 Kč
Výběry hotovosti
(včetně casbacku u
obchodníka)		 1 250 000 Kč 1 250 000 Kč 3 750 000 Kč
Dobití
(bankovní převod)		 240 000 Kč 240 000 Kč 1 200 000 Kč
Dobití
(karta 3. strany)		 12 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč
Odchozí
bankovní převod		 240 000 Kč 240 000 Kč 1 200 000 Kč
Převod na kartu
Mastercard Send		 15 000 Kč 15 000 Kč 85 000 Kč
Interní převod XTB 240 000 Kč 240 000 Kč 1 200 000 Kč
