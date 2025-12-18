Dávky, mzdy a náhrady: Nejdůležitější změny v roce 2026

Od začátku roku 2026 dojde ke změně několika zákonů a vyhlášek, které ovlivní některé sociální dávky, dávky pro nezaměstnané, ale i nemocné a nemohoucí. Vybíráme nejdůležitější změny z přehledu sestaveného Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Podpora v nezaměstnanosti bude od roku 2026 vyšší
Pokud jde o podporu v nezaměstnanosti, zákonodárci během minulého roku prosadili určité úpravy, které mají Čechy motivovat k častější změně práce. Krom toho, že v prvních měsících evidence na pracáku bude podpora vyšší, už nebude systém menší podporou „trestat“ toho, kdo dá výpověď sám.
Nově se bude podpora v nezaměstnanosti počítat jako 80 % předchozího čistého výdělku, namísto nynějších 65 %. Stejně se bude dávka počítat i tomu, kdo v práci skončí z vlastní vůle.
Uchazeči o zaměstnání nad 52 let pak budou tuto vyšší podporu dostávat delší dobu.
Současně se prodlužuje celková podpůrčí doba podle věku:
- do 52 let na 5 měsíců (nyní do 50 let),
- 52–57 let na 8 měsíců (nyní 50–55 let),
- nad 57 let na 11 měsíců (nyní nad 55 let).
Nových pravidel se od roku 2026 dočká také podpora při rekvalifikace – i zde dojde k navýšení z 60 na 80 % vašeho předchozího průměrného čistého výdělku.
Kompletní přehled změn najdete v článku: Podpora v nezaměstnanosti se zvýší. I pro ty, kteří dají výpověď sami
Navýšení příspěvku na péči pro osoby v I. a II. stupni závislosti
V letošním roce se také podařilo prosadit navýšení příspěvku na péči – ovšem pouze pro nemocné a nemohoucí v I. a II. stupni závislosti.
|Stupeň závislosti
|Výše příspěvku pro osoby do 18 let
|Výše příspěvku pro osoby nad 18 let
|I. lehká závislost
|3300 Kč → 4900 Kč
|880 Kč → 1300 Kč
|II. středně těžká závislost
|7400 Kč → 8200 Kč
|4900 Kč → 5400 Kč
|III. těžká závislost
|16 100 Kč
|14 800 Kč
|IV. úplná závislost
|27 000* Kč
|27 000* Kč
*pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb činí příspěvek 23 000 Kč.
Kdo má na příspěvek nárok, jak o něj žádat a jak probíhá sociální šetření si můžete projít v článku: Příspěvek na péči 2026: Navýšení, přehled pravidel a chystané změny
Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady na výživu pozůstalých
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se podle nařízení vlády č. 466/2025 Sb. upravuje k 1. lednu 2026 tak, že se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku nebo zvýšený podle prováděcích a souvisejících právních předpisů zvyšuje o 2,6 % a 240 Kč.
Podrobné vysvětlení, včetně propočtů, jsme popisovali v textu: Úrazové a pozůstalostní renty čeká v roce 2026 valorizace. Příklady a přehled situací z praxe
Valorizace platů některých zaměstnanců ve školství
O zvýšení platů pedagogů v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol od 1. 1. 2026 rozhodla vláda letos v říjnu.
Valorizace se týká konkrétně:
- pedagogických pracovníků v regionálním školství (např. učitelé mateřských, základních a středních škol, vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé odborného výcviku, speciální pedagogové).
- akademických pracovníků státních vysokých škol (pedagogičtí zaměstnanci Policejní akademie ČR a Univerzity obrany).
Jejich platové tarify budou nově valorizovány takto:
- do 7. platové třídy včetně o pevnou částku 2 000 Kč,
- od 8. do 16. platové třídy včetně o 7 %.
Vyhláška o cestovních náhradách pro rok 2026
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2026 každoročně reaguje na vývoj cen v ekonomice.
Od roku 2026 se proto zaměstnancům náhrady za používání vlastního vozidla při pracovních cestách i částky stravného zvýší. Přehled a konkrétní výpočty najdete v článcích:
- Sazby stravného se změní. Podívejte se, kolik nově dostanete na jídlo, když vás zaměstnavatel vyšle do zahraničí
- Zahraniční stravné na pracovní cestě: Poradíme, jak ho vypočítat, kolik reálně dostanete a čím je to ovlivněno
Nový paušál pro náhradu nákladů při práci na dálku
Paušální částku, kterou zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům jako náhradu nákladů při práci z domova (např. náklady na spotřebu elektrické energie, vody či tepla) vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě inflace a vývoje cen energií.
V roce 2026 by mělo jít o částku 4,70 Kč na hodinu.
Zvýšení minimální mzdy v roce 2026
Minimální mzda se zvyšuje o 1600 Kč na 22 400 Kč měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin činí 134,40 Kč.
Zvýšení rozhodné částky pro DPP v roce 2026
Zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP), se strhávají platby na sociální a zdravotní pojištění, jen pokud jejich příjem přesahuje určitou, zákonem stanovenou mez. Od 1. ledna 2026 se tento limit zvyšuje z aktuálních 11 500 Kč na 12 000 Kč.
Limit pro dohody o pracovní činnosti zůstává na částce 4500 Kč.
Redukční hranice pro nemocenské pojištění v roce 2026
Hlavní změnou u dávek nemocenského pojištění, tedy nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného, je zvýšení redukčních hranic. Prostřednictvím těchto hranic se uměle snižuje takzvaný rozhodný příjem, ze kterého se následně odvíjí výše dávky.
Pro rok 2026 jsou redukční hranice nastavené takto:
- 1. redukční hranice 1633 Kč
- 2. redukční hranice 2499 Kč
- 3. redukční hranice 4897 Kč
Jak konkrétně se zvýšení redukčních hranic projeví na vaší případné nemocenské, si můžete projít v článku: Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo příští rok dostane za marodění víc
Pro čerstvé maminky a tatínky máme článek týkající se peněžité pomoci v mateřství i otcovské: Mateřská 2026: Jak se v příštím roce zvýší dávka čerstvým maminkám
Nadto zvýšení redukčních hranic zahýbe i s ošetřovným, včetně dlouhodobého: Ošetřovné 2026: Spočítali jsme, kdo dosáhne na vyšší dávku
Rozsah činností asistence v bydlení
Od příštího roku začne stát poskytovat podporu lidem v bytové nouzi. Nová legislativa účinná od 1. ledna 2026 zavádí sadu opatření, která mají lidem pomoci se z bytové nouze dostat a zároveň problémům s bydlením předcházet.
Jedním z nich je vznik takzvaných kontaktních míst bydlení, které budou těmto osobám poskytovat určitou asistenci. Rozsah činností této asistence v bydlení přitom stanovuje nová vyhláška č. 460/2025 Sb..
Podle ní činnosti asistence zahrnují zejména podporu a pomoc při:
- zajištění peněžních prostředků k udržení vyhovujícího bydlení,
- řešení zadlužení,
- zajištění sociálních služeb podle zákona o sociálních službách a dalších služeb potřebných k udržení vyhovujícího bydlení,
- navázání nebo udržení sociálních vazeb,
- hospodárném užívání bytu,
- udržování bytu ve vyhovujícím stavu.
Vyhlášení průměrné mzdy pro účely dávek státní sociální pomoci
MPSV už také vyhlásilo částku průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle zákona o dávce státní sociální pomoci pro rok 2026, která je důležitá pro OSVČ, které by chtěly požádat o superdávku.
Pro ně totiž platí, že příjem, který se jim pro účely řízení o dávce započítá, vždy musí činit přinejmenším 80 % této vyhlašované průměrné mzdy. Letos se tedy jejich rozhodný příjem počítal z částky 44 300 Kč, od roku 2026 půjde o částku 47 500 Kč.
Normativní nájemné 2026
Letos v říjnu odstartoval příjem žádostí o superdávku, která nahradila příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí. Ty jsou nově zahrnuté do superdávky jako její složky.
Při určení nároku a výše složky na bydlení přitom stejně jako u starých dávek hrají důležitou roli takzvané normativní náklady na bydlení. Ty představují státem stanovené maximální částky, které lze pro účely dávky započítat. Liší se podle velikosti města, ve kterém žadatel žije a podle počtu členů domácnosti.
Oproti roku 2025 přitom dojde k jejich navýšení. Konkrétní nové částky obsahuje Sdělení č. 526/2025 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí.