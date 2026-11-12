Dávejte pozor při nákupu dálniční známky. Můžete ji přeplatit o 1500 korun nebo rovnou narazíte na podvod

S blížícím se koncem letošního roku většina řidičů začíná řešit nákup dálniční známky. I když už kupony několik let nejsou vázány na kalendářní rok, ale na datum nákupu, koncem roku se jejich nákupy výrazně zvyšují.
Je to pozůstatek původního systému, kdy roční dálniční známky platily do konce ledna následujícího roku. Většina firem si proto první elektronickou známku pořídila s platností od února a tento termín si zachovala i v dalších letech. Ke změně dochází například při pořízení nového vozidla v průběhu roku, vysvětlil Damir Duraković ze společnosti Axigon.
V příštím roce se dálniční známky nezdraží. Automatickou valorizaci zrušila novela zákona o pozemních komunikacích, kterou už podepsal prezident. Ceny dálničních známek tak v roce 2027 budou:
- roční dálniční známka: 2570 Kč
- 30denní dálniční známka: 480 Kč
- 10denní dálniční známka: 300 Kč
- 1denní dálniční známka: 230 Kč.
Novela zachovala slevy pro bezemisní a nízkoemisní vozidla. Elektromobily či vozidla na vodík (bezemisní vozy) tak budou moci i nadále využívat dálnice bezplatně, majitelé hybridů (plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG) za roční známku zaplatí 640 Kč.
Ministerstvo dopravy chce stopnout zdražování dálničních známek. Novelu čeká třetí čtení ve Sněmovně
Pozor na zbytečné poplatky a podvodné weby
I když ceny zůstávají na stejné úrovni jako letos, mohou si za dálniční známku někteří řidiči připlatit víc. Důvodem jsou weby přeprodejců, které se často snaží napodobovat státní oficiální web, ale kupony prodávají se zbytečnou přirážkou.
Dálniční známky se od prosince 2020 kupují online. Ještě minulý rok to bylo přes web edalnice.cz. Letos v létě se ale přesunul oficiální e-shop na adresu edalnice.gov.cz (stejně jako ostatní stání weby, které přešly na doménu gov.cz).
Doména .gov.cz jednoznačně signalizuje, že jde o státní službu, a snižuje riziko záměny s komerčními weby. Samotná změna domény však činnost neoficiálních přeprodejců neukončila, upozornila Radka Nastoupilová, tisková mluvčí státního podniku CENDIS.
Přeprodejci, kteří nepozorné řidiče donutí k nákupu se zbytečnou přirážkou, jež u ročního kuponu přesahuje klidně 1500 Kč, však nejsou jedinou nástrahou. V internetových prohlížečích se dá narazit vyloženě i na podvodné e-shopy, které výměnou za peníze neposkytnou vůbec nic.
Seznam neoficiálních nebo dokonce podvodných e-shopů je vypsaný na webu Ministerstva dopravy ČR. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se ministerstvu snaží pravidelně dodávat údaje o dalších takových portálech.
SFDI neoficiální e-shopy průběžně oslovuje a opakovaně je vyzývá, aby od této činnosti upustily. Některé oslovené e-shopy následně svou činnost ukončily, popisuje zkušenosti Nastoupilová s tím, že u podvodných e-shopů, které přijmou platbu, ale dálniční známku nedodají, lze postupovat rychleji:
SFDI zjistí provozovatele domény, doloží podvodný obsah a požádá o zablokování webu. K blokaci se zpravidla podaří dospět během několika dnů.