Datovky se přestěhovaly na nový web. Budete se do nich muset přihlásit znovu. Poradíme, jak ověřit své heslo

Datové schránky přešly od 25. června na novou doménu datovka.gov.cz. Nová doména nijak neovlivní funkčnost a služby datových schránek, nemění se ani vaše přístupové údaje. Na původní adrese už se ale za pár dní do datovky nedostanete. I když doména mojedatovaschranka.cz zatím zůstává aktivní, od 27. srpna vás bude přesměrovávat na novou doménu datovka.gov.cz.
To v praxi znamená, že pokud jste si usnadnili život a uložili si přístupové údaje do svého prohlížeče, budete je na nové doméně muset zadat znovu. Digitální a informační agentura (DIA), která datovky provozuje, radí znalost jména a hesla včas ověřit, abyste si nemuseli žádat o nové přístupy. Pro uživatele s uloženými hesly nabízí návod, jak je v různých typech prohlížečů najít. Do datové schránky se ale můžete přihlašovat i jinými způsoby, např. přes Identitu občana nebo Mobilní klíč eGovernmentu.
V souvislosti s přechodem na novou doménu také skončila možnost přihlásit se přes datovou schránku do webové aplikace Portálu občana. Dostanete se tak do něj už jen prostřednictvím Identity občana, která vyžaduje vícefaktorové ověření.
Pamatujte na to, že se změnou domény na datovka.gov.cz se mění i adresa odesílatele systémových e-mailů, kdy bude adresa notifikace@mojedatovaschranka.cz nahrazena adresou notifikace@datovka.gov.cz. Pokud tedy máte nastaveno upozornění na nové zprávy v datovce prostřednictvím svého e-mailu, měli byste si aktualizovat automatické třídění a e-mailové filtry.
Máte-li v souvislosti s přechodem na novou doménu dotazy, můžete se obrátit na Infolinku Datových schránek na čísle +420 954 200 200, která je k dispozici každý všední den od 8 do 18 hodin.
Dosud u nás bylo zřízeno více než 5 mil. datových schránek, z toho 1,4 mil. pro nepodnikající fyzické osoby. Změna domény datových schránek vychází z Usnesení vlády č. 578 ze dne 16. srpna 2023, podle kterého všechny orgány státní správy přecházejí se svými weby a e-mailovou komunikací na jednotnou státní doménu gov.cz za účelem vyšší ochrany informačních systémů, ale i omezení rizika podvodů (např. phishingu).