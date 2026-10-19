Datart mění pravidla VIP slev. Nově požaduje zákaznický kód, jedna podmínka naopak mizí

Obchodní řetězec Datart od 16. 10. 2026 změnil pravidla svého VIP programu, který má a používá téměř celé Česko… Nové podmínky se vztahují také na studentský program a program pro podnikatele.
Nové podmínky výslovně stanovují, že můžete být registrováni pouze v jednom z příslušných VIP programů. Pro všechny programy platí, že musíte mít zákaznický účet, který je převeden do režimu VIP. Zvýhodněné ceny může následně využívat po přihlášení.
Další změnou je způsob prokazování členství v programu přímo na prodejnách Datartu. Dosud jste prodavačům sdělovali e-mailovou adresu nebo jiný identifikační údaj, nově to je váš EAN kód, který uvidíte v zákaznickém účtu (ano, už tam je). Pokud jej nebudete moci ukázat, nadále postačí e-mail nebo jiný údaj, aby vás „našli“.
Odchod ze zaměstnání už není důvodem ztráty VIP účtu
Z nových podmínek zmizelo ustanovení, že při ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele automaticky přijdete o firemní VIP program. Ten někteří zaměstnavatelé poskytují jako benefit.
To ale neznamená, že vám firemní VIP zůstane napořád. Mezi důvody jeho ukončení může být vypršení platnosti VIP kódu. Datart si navíc nadále vyhrazuje právo VIP účet kdykoli deaktivovat, a to i bez uvedení důvodu.
Nově Datart výslovně upozorňuje, že na registraci do VIP programu neexistuje právní nárok a firma sama rozhoduje, koho do programu zařadí.
VIP ceny nemusí být nejnižší na trhu
Základní pravidla čerpání slev se nemění.
Datart výslovně negarantuje, že VIP cena bude nejnižší na trhu. Cenové výhody VIP také nemůžete běžně kombinovat s dalšími slevovými a marketingovými akcemi, pokud jejich podmínky nestanoví jinak.
Nadále platí i omezení množství nakupovaného zboží.
VIP ceny jsou určeny pro běžnou osobní potřebu nebo potřeby podnikání, ale ne už pro další přeprodej. Pokud Datart vyhodnotí váš nákup jako nepřiměřený nebo určený k dalšímu prodeji, může objednávku zrušit, případně odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy.