Daňový odpočet za úvěr na bydlení se možná zvýší. Ale asi jen pro někoho

Odpočet od základu daně za uhrazené úroky z úvěru na bydlení se možná zvýší. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová, podle které by novinka mohla platit už pro příští rok. Vztahovala by se na sice na nové i stávající hypotéky, vyšší odpočet by ale mohl využít jen někdo.
Výhoda má být podle šéfky resortu financí určena pouze po mladé do 36 let. Ti by mohli od základu daně odečítat místo současných 150 tis. Kč nově až 200 tis. Kč. Jde však pouze o zákonná maxima, v praxi se dá odečíst pouze to, co jste na úrocích skutečně zaplatili.
Na síti X zároveň Schillerová kritizovala banky za úroveň úrokových sazeb v souvislosti s vydáním nového Hypoindexu, který sleduje nabídkovou úroveň sazeb u hypoték u jednotlivých fixací. Podle něj se průměrná nabídková sazba hypoték v říjnu zvýšila na 5,79 % p.a. (od březnového minima vzrostla o 0,90 procentního bodu, což u modelové hypotéky na 3,5 mil. Kč znamená zvýšení měsíční splátky téměř o 1900 Kč), zatímco v září byla 5,51 % ročně. Jde už o sedmý meziměsíční růst v řadě.
Splátka hypotéky zdražila za 7 měsíců o 1850 Kč. Sazby jsou nejvýš od začátku roku 2024
Hypotéky v Česku tedy stále zdražují, navzdory předvolebním slibům strany ANO, která lákala voliče na levnější hypotéky. Jak tehdy upozornil v reakci na předvolební sliby Tom Kadeřábek ze Swiss Life Select, politici nemají v tomto směru příliš páky sazby ovlivnit:
Vláda má na cenu hypoték jen velmi omezený, v praxi téměř nulový přímý vliv. Jakýkoli pokus politiků „zlevnit hypotéky“ navíc vždy něco stojí. Typicky znamená zásah do státního rozpočtu, tedy účet pro daňové poplatníky. A co hůř, podobná opatření mohou přilévat olej do ohně: pokud podporují poptávku, ale neřeší nedostatek bytů, tlačí ceny nemovitostí dál vzhůru. Výsledek pak může být přesně opačný, než politici slibovali. Bydlení není dostupnější. Jen dražší, uvedl tehdy s tím, že podle něj přijdou levnější hypotéky až ve chvíli, kdy se uklidní inflace, stabilizuje globální situace a finanční trhy dostanou jasný signál, že cena peněz může jít bezpečně dolů.
Odborníci radí, kam teď půjdou sazby u hypoték a jak si v bance vybojovat individuální výhodu
V rámci zprávy o říjnovém Hypoindexu odborníci ze Swiss Life Select upozornili, že růst sazeb v posledních dvou měsících zrychluje.
Zajímavější než samotný růst průměrné sazby je tentokrát struktura zdražování. Banky totiž neupravují všechny fixace stejně. Na trhu je patrná tendence výrazněji zdražovat především delší fixace, zatímco například jednoleté se některé banky snaží držet atraktivnější, okomentoval současný vývoj u sazeb Jiří Sýkora, hypoteční analytik Swiss Life Select, podle nějž mají vyšší sazby u delších fixací ekonomickou logiku. Banky totiž v takové situaci přebírají riziko vývoje ceny peněz na delší dobu a musí více zohledňovat nejistotu kolem budoucí inflace, tržních úrokových sazeb i ekonomického vývoje.
Před volbami byly levnější hypotéky jednoduchým a dobře prodejným slibem. Dnes, když sazby naopak rostou, jsou odpovědi politiků výrazně složitější a často vyhýbavé. Jednou za to mohou banky, podruhé ČNB, potřetí situace ve světě. Jen odpovědnost za vlastní předvolební sliby se z debaty postupně vytrácí, okomentoval znovu politické sliby také vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek a zmínil zároveň pokračující politický tlak na Českou národní banku:
ČNB má jiný úkol než plnit vládní program. Jejím cílem je cenová stabilita, nikoli levná hypotéka. A pokud stále existují významná inflační rizika, bylo by snižování sazeb jen proto, že si to přeje vláda, velmi nebezpečnou cestou, upozornil a dodal, že situaci nepomáhá ani velikost schodku veřejných financí.
Je trochu paradoxní na jedné straně tlačit na ČNB, aby snižovala sazby, a na druhé straně provozovat výrazně expanzivní fiskální politiku. Vysoké deficity zvyšují potřebu státu půjčovat si na trhu a současně představují další proinflační riziko. Vláda tak jednou nohou tlačí na levnější peníze a druhou sama pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém mohou zůstat drahé, uzavírá Kadeřábek s tím, že v nejbližších měsících nečeká výrazné zlevňování hypoték, ale ani jejich dramatický růst. Pravděpodobnější je podle něj další mírné zdražování a následné hledání vrcholu. Výrazněji by hypotéky mohly zdražovat v případě, že by došlo k dalšímu zhoršení geopolitické situace nebo novému silnému inflačnímu impulsu.