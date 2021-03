Daňové přiznání a platba daně se o měsíc posouvá

Lhůta pro podání daňového přiznání se o měsíc posouvá. Nový termín pro podání papírového daňového přiznání je pondělí 3. květen 2021. Pro elektronické podání je nový termín do 1. června 2021.

Fakticky nejde o posunutí standardního termínu, ale o prodloužení lhůty pro uplatnění sankcí. To znamená, že finanční správa promine úroky z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání u daně z příjmů do výše zmíněných termínů, tedy do 3. května, respektive do 1. června. To znamená, že podání daňového přiznání i platbu daně musíte stihnout nejpozději do nově prodloužených termínů, v opačném případě se vám sankce budou počítat od původního termínu.

Pro podání elektronického daňového přiznání můžete využít nový portál Moje daně, který má sloužit jako online finanční úřad. Daňové přiznání můžete podat ale i postaru v papírové podobě, a to buď na podatelně finančního úřadu, prostřednictvím sběrných boxů před nimi umístěných nebo poštou.