Daňové přiznání 2024: Finanční úřady vyjedou do obcí, s dotazy pomůže speciální telefonní linka

Blíží se řádný termín pro podání papírového přiznání k dani z příjmů. S ním se začnou zvyšovat počty formulářů podávaných finančnímu úřadu. Letos zatím (k 26.2.2024) poplatníci podali podle Finanční správy ČR zhruba 260 tisíc přiznání, z toho 70 % elektronicky.





Ti, kteří tak ještě neučinili, mohou o pomoc poprosit přímo v terénu nebo na telefonu. Pracovníci finančních úřadů totiž budou během posledního únorového týdne a během března vyjíždět do obcí (490 výjezdů do 159 obcí), aby poradili poplatníkům s přiznáním přímo v místě bydliště. Výjezdy jsou plánované zejména tam, kde bylo loni zrušeno kamenné pracoviště finančního úřadu.





Od 4. března 2024 pak spustí finanční správa konzultační telefonní infolinky ve všech krajích. Budou k dispozici ve všední dny. Od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin, v pátek pak od osmi do 14 hodin.

Kompletní přehled výjezdů a telefonních infolinek podle jednotlivých krajů najdete na webu finanční správy.

Výjezdy našich pracovníků do obcí mají dlouholetou tradici, pomoc s daňovým přiznáním oceňují především starší generace preferující osobní kontakt s úřadem nebo občané, pro které se vyplnění formuláře nestalo rutinní aktivitou. Přijdou, společně s naším pracovníkem přiznání vyplní, odevzdají a mají na rok vystaráno. Protože řada lidí chce mít tuto povinnost co nejdříve vyřešenou, začínáme s výjezdy do obcí už na konci února, vysvětlila generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová s tím, že kvůli loňské reorganizaci a uzavření zhruba třetiny kamenných poboček je letos počet výjezdů trojnásobný.

Protože každoročně podává podle finanční správy nejvíce lidí papírové přiznání k dani z příjmů fyzických osob poslední týden v březnu, dojde tradičně i k prodloužení úředních hodiny na podatelnách všech finančních úřadů. Od pondělí 25. března do úterý 2. dubna budou v provozu do 17 hodin.