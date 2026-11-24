Při prodeji akcií před koncem roku může být důležité i datum jejich nákupu. Pokud se blíží tři roky od pořízení, může pozdější prodej znamenat osvobození od daně. Na načasování obchodů i další časté omyly upozorňuje Jan Zahradník, zakladatel a ředitel Taxomatu, jedné ze společností, které provozují aplikaci na výpočet daní z investic a přípravu podkladů k daňovému přiznání.
U soukromých investic do akcií a ETF existují dvě základní možnosti osvobození. Buď celkové příjmy z prodeje cenných papírů za kalendářní rok nepřesáhnou 100 000 Kč, nebo u konkrétního prodeje splníte časový test. Mezi nákupem a prodejem musí uplynout více než 3 roky. Tato pravidla platí pro cenné papíry mimo obchodní majetek.
Stotisícovou hranici si podle Zahradníka někteří investoři nesprávně spojují se ziskem. Počítá se ale z celkových částek získaných prodejem od všech brokerů.
Pokud například koupíte akcie za 90 000 Kč a prodáte je za 110 000 Kč, limit 100 000 kč jste překročili a jestliže zároveň nesplníte podmínku pro osvobození díky době držení, budete muset prodej zahrnout do přiznání. Při výpočtu daňového základu si ovšem odečtete pořizovací cenu a související uznatelné poplatky.
Ponecháním peněz u brokera tuto povinnost neodložíte. Stejně tak ji nezrušíte tím, že za utržené peníze rovnou nakoupíte jiné akcie.
Daň můžete platit i za rok, ve kterém vaše portfolio celkově prodělalo. Ztráta z prodeje akcií vám například nesníží daň z přijatých dividend, které se posuzují odděleně. Pokud navíc akcie pouze zlevnily a stále je držíte, jejich pokles nemůžete započítat jako ztrátu z prodeje. Údaj o roční výkonnosti portfolia v aplikaci proto nemusí odpovídat výsledku pro daňové přiznání.
Běžná pravidla pro zdanění prodejů platí také u dlouhodobého investičního produktu (DIP). Vlastní vklady si za splnění podmínek můžete odečíst od základu daně. Každý prodej akcií uvnitř DIPu tím ale automaticky osvobozený není; i zde se posuzuje stotisícový limit a doba držení.
K doložení pořizovací ceny i délky držení potřebujete historii obchodů. Zahradník upozorňuje, že při převodu akcií k jinému brokerovi nemusí nový poskytovatel tyto údaje převzít. Výpisy od původního brokera tak mohou být potřeba i několik let po přesunu investic.