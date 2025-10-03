Měšec.cz  »  Další živnostníci mohou získat platební terminál na zkoušku. Projekt Česko platí kartou potrvá až do roku 2028

Další živnostníci mohou získat platební terminál na zkoušku. Projekt Česko platí kartou potrvá až do roku 2028

Monika Veselíková
Dnes
3.10.25 /2x/ Platební terminál, karta, placení, kreditka Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Projekt Česko platí kartou zřízený na podporu bezhotovostní plateb pokračuje až do 31. března 2028, oznámilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podnikatelé i drobní živnostníci tak mají dál možnost bezplatně po dobu 6 měsíců až 1 roku -  v závislosti na zvoleném poskytovateli – využívat platební terminál, mobilní terminál nebo platební bránu. Jakmile bezplatné období skončí, lze zařízení bez jakýchkoli sankcí nebo poplatků vrátit. Případně jej mohou podnikatelé za běžných tržních podmínek využívat dál.

Podmínky pro získání podpory jsou následující:

  • Jste OSVČ, firma, příspěvková organizace nebo úřad a v posledních 12 měsících jste neakceptovali platbu kartou.
  • Dodržujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.
  • Terminál zdarma a nulové transakční poplatky se vztahují na obrat v platbách kartou do 50 tis. Kč měsíčně.
  • Dosud jste program Česko platí kartou nevyužili.

Od vzniku projektu získali podnikatelé a veřejné instituce přes 60 tisíc zařízení a systémů na zpracování, z toho 52 tisíc platebních terminálů a 13 tisíc platebních bran. Nárůst počtu platebních terminálů a bran dokazuje, že bezhotovostní platby jsou pro zákazníky zásadním faktorem při rozhodování o nákupu, říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, jehož resort projekt podporuje jako nefinanční partner.

Novinkou je nabídka platebních terminálů přímo v mobilu. Je to ideální řešení pro živnostníky a sezónní podnikatele, říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler.

Pokud se chcete do projektu zapojit, je potřeba si na webových stránkách www.ceskoplatikartou.cz vybrat konkrétního poskytovatele daného platebního řešení.

