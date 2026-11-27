Dodavatel elektřiny a plynu společnost E.ON zvedne ceny elektřiny a plynu u tarifů se smlouvou na dobu neurčitou, kde nejsou fixované ceny. Upozornila na to ČTK, podle které se zdražení zemního plynu od 10. ledna 2027 dotkne asi 100 000 zákazníků, jež si připlatí desítky až stovky korun měsíčně. Ceny elektřiny dodavatel zvýší od nového roku, zdražení ovlivní asi půl milionu klientů.
E.ON, stejně jako další dodavatelé energií, reagují na geopolitickou situaci na Blízkém Východě. Zdražení oznámila také Pražská plynárenská, ČEZ i innogy.
Klienti společnosti E.ON tak bez fixovaných cen nově za jednu MWh plynu v lednu zaplatí 2019 Kč (s DPH), což pro rodinu s malou spotřebou znamená zdražení v desítkách korun za měsíc, ale u domácnosti, které s plynem kromě vaření ohřívá i vodu, už se náklady zvýší v řádu nižších stovek a s topením může jít třeba o pětistovku měsíčně.
Po velké energetické krizi v letech 2021/2022 se ceny plynu ustálily a delší dobu pohybovaly někde v rozmezí 30–45 eur za MWh. Válka v Íránu, která začala na konci února roku 2026, však bohužel opět rozbouřila trhy a poslala ceny plynu mnohem výše. Pro odhad cen plynu na rok 2027 jsou důležité tzv. forwardové ceny, tedy ceny, za které dodavatelé v průběhu roku 2026 nakupují plyn s dodávkou v roce 2027, vysvětluje společnost E.ON na svém webu s tím, že průměrná cena plynu za leden – říjen mírně přesahovala 42 EUR/MWh (1020 Kč), což je asi o 5 EUR (120 Kč) více než o rok dříve. Od srpna však ceny prudce rostly a koncem října už přesahovaly hranici 70 EUR/MWh (1700 Kč), takže se průměrná cena rychle zvýšila.
Na válku v Íránu poukazuje E.ON i v souvislosti s růstem cen elektřiny, která je na ceny plynu navázaná (např. kvůli tomu, že mnoho elektráren využívá zemní plyn). Ceny elektřiny v roce 2026 byly mírně nižší, než tomu bude v roce 2027. Například na Evropské energetické burze v Lipsku se elektřina na rok 2026 obchodovala v relativně úzkém rozmezí 85 až 105 EUR za MWh, v celoročním průměru za necelých 95 EUR. Řeč je o tzv. ročních futures kontraktech, tedy cenách elektřiny, kterou dodavatelé nakupovali v roce 2025 na následující rok 2026, popisuje E.ON s tím, že v říjnu už se elektřina na burze obchodovala už za více než 150 EUR/MWh.
Za MWh elektřiny v nejběžnější distribuční sazbě D02d nově zákazníci od ledna zlatí 4234 Kč s DPH.