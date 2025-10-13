Další tuzemská banka umí ověřit číslo účtu a jméno příjemce

Povinnost ověřit jméno a číslo účtu příjemce SEPA plateb začne pro země mimo eurozónu platit v červenci 2027. Už druhá tuzemská banka ale nyní zavádí verifikaci příjemce ještě před termínem. K UniCredit Bank, která spuštění služby oznámila začátkem října, se nyní přidala Fio banka.
Chceme, aby se naši klienti cítili při placení bezpečně a jistě. Proto tuto užitečnou funkci zavádíme dřív, než to bude povinné. Díky tomu budou mít klienti větší kontrolu nad svými platbami a menší riziko omylu nebo podvodu, říká Jan Bláha, obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky.
V zemích, které již eurem platí, musely banky tuto verifikaci (Verification of Payee) spustit do letošního 9. října. Novinka souvisí s další evropskou regulací – povinností umožnit okamžité odesílání SEPA plateb. Ta pro země eurozóny platí rovněž od letošního října, už od ledna je dotčené banky musí také přijímat.
Pro ostatní členské státy začne tato povinnost platit od roku 2027 – v lednu musí spustit příjem okamžitých SEPA plateb, v červenci odesílání a zároveň přidat zmíněné ověření příjemce.
Novinka má předejít chybám, ale i podvodům. Před odesláním platby systém automaticky zkontroluje, jestli jméno příjemce odpovídá číslu účtu. Samotný proces ověření by měl proběhnout do 5 vteřin: po zadání IBAN a jména příjemce banka zadané údaje porovná s informacemi v bance příjemce a následně vás informuje o tom zda se zadané údaje shodují, rozcházejí, nebo jsou si podobné. Rozhodnutí, zda platbu i přes varování odešlete, ale zůstane na vás.
Ověřit příjemce je technicky možné právě u SEPA plateb, jelikož všechny zúčastněné banky používají jednotný standard. Pokud zadáte v Česku platbu v eurech, ale cílová banka není zapojena do systému SEPA, nebo nesplňuje technické podmínky pro ověření jména, systém vás na to upozorní.
V takovém případě je možné platbu dokončit ve standardním režimu, tedy bez ověření jména příjemce, doplňuje Bláha.