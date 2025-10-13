Měšec.cz  »  Další tuzemská banka umí ověřit číslo účtu a jméno příjemce

Další tuzemská banka umí ověřit číslo účtu a jméno příjemce

Monika Veselíková
Včera
1 nový názor

Sdílet

18.7.24 5x / Kontrola, lupa, hledání, prověření Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Povinnost ověřit jméno a číslo účtu příjemce SEPA plateb začne pro země mimo eurozónu platit v červenci 2027. Už druhá tuzemská banka ale nyní zavádí  verifikaci příjemce ještě před termínem. K UniCredit Bank, která spuštění služby oznámila začátkem října, se nyní přidala Fio banka.

Chceme, aby se naši klienti cítili při placení bezpečně a jistě. Proto tuto užitečnou funkci zavádíme dřív, než to bude povinné. Díky tomu budou mít klienti větší kontrolu nad svými platbami a menší riziko omylu nebo podvodu, říká Jan Bláha, obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky.

V zemích, které již eurem platí, musely banky tuto verifikaci (Verification of Payee) spustit do letošního 9. října. Novinka souvisí s další evropskou regulací – povinností umožnit okamžité odesílání SEPA plateb. Ta pro země eurozóny platí rovněž od letošního října, už od ledna je dotčené banky musí také přijímat.

Pro ostatní členské státy začne tato povinnost platit od roku 2027 – v lednu musí spustit příjem okamžitých SEPA plateb, v červenci odesílání a zároveň přidat zmíněné ověření příjemce.

Novinka má předejít chybám, ale i podvodům. Před odesláním platby systém automaticky zkontroluje, jestli jméno příjemce odpovídá číslu účtu. Samotný proces ověření by měl proběhnout do 5 vteřin: po zadání IBAN a jména příjemce banka zadané údaje porovná s informacemi v bance příjemce a následně vás informuje o tom zda se zadané údaje shodují, rozcházejí, nebo jsou si podobné. Rozhodnutí, zda platbu i přes varování odešlete, ale zůstane na vás.

UniCredit Bank spustila ověřování příjemců u SEPA plateb. Zatím ale moc nefunguje Přečtěte si také:

UniCredit Bank spustila ověřování příjemců u SEPA plateb. Zatím ale moc nefunguje

Ověřit příjemce je technicky možné právě u SEPA plateb, jelikož všechny zúčastněné banky používají jednotný standard. Pokud zadáte v Česku platbu v eurech, ale cílová banka není zapojena do systému SEPA, nebo nesplňuje technické podmínky pro ověření jména, systém vás na to upozorní. V takovém případě je možné platbu dokončit ve standardním režimu, tedy bez ověření jména příjemce, doplňuje Bláha.

Banky budou ověřovat číslo účtu a jméno příjemce. Jak se chybně zadané platby řeší teď? Přečtěte si také:

Banky budou ověřovat číslo účtu a jméno příjemce. Jak se chybně zadané platby řeší teď?

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 13. 10. 2025

Dále u nás najdete

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).