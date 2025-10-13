Další tuzemská banka umí ověřit číslo účtu a jméno příjemce

Povinnost ověřit jméno a číslo účtu příjemce SEPA plateb začne pro země mimo eurozónu platit v červenci 2027. Už druhá tuzemská banka ale nyní zavádí verifikaci příjemce ještě před termínem. K UniCredit Bank, která spuštění služby oznámila začátkem října, se nyní přidala Fio banka.
Chceme, aby se naši klienti cítili při placení bezpečně a jistě. Proto tuto užitečnou funkci zavádíme dřív, než to bude povinné. Díky tomu budou mít klienti větší kontrolu nad svými platbami a menší riziko omylu nebo podvodu, říká Jan Bláha, obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky.
V zemích, které již eurem platí, musely banky tuto verifikaci (Verification of Payee) spustit do letošního 9. října. Novinka souvisí s další evropskou regulací – povinností odesílat SEPA platby okamžitě. Ta pro země eurozóny platí rovněž od letošního října. Ostatní členské státy ji musí zavést nejpozději v lednu 2027 a v červenci přidat zmíněné ověření příjemce.
Novinka má předejít chybám, ale i podvodům. Před odesláním platby systém automaticky zkontroluje, jestli jméno příjemce odpovídá číslu účtu. Samotný proces ověření by měl proběhnout do 5 vteřin: po zadání IBAN a jména příjemce banka zadané údaje porovná s informacemi v bance příjemce a následně vás informuje o tom zda se zadané údaje shodují, rozcházejí, nebo jsou si podobné. Rozhodnutí, zda platbu i přes varování odešlete, ale zůstane na vás.
Ověřit příjemce je technicky možné právě u SEPA plateb, jelikož všechny zúčastněné banky používají jednotný standard. Pokud zadáte v Česku platbu v eurech, ale cílová banka není zapojena do systému SEPA, nebo nesplňuje technické podmínky pro ověření jména, systém vás na to upozorní.
V takovém případě je možné platbu dokončit ve standardním režimu, tedy bez ověření jména příjemce, doplňuje Bláha.