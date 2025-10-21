Měšec.cz  »  Další přepravní společnosti sdílí výdejní boxy

Další přepravní společnosti sdílí výdejní boxy

Monika Veselíková
21. 10. 2025
GLS přeprava Autor: GLS

Přepravní společnosti GLS a DPD nově sdílí své výdejní boxy. Chtějí tak pomoci v boji s vizuálním smogem a zároveň zachovat dostupnost služeb pro své zákazníky.

Přestože je v České republice nyní přes 13 tisíc výdejních boxů, tak kvůli rostoucí oblibě ale jejich kapacita pořád často nestačí. Proto budeme vlastní síť dále významně rozšiřovat. Zároveň ale nemá smysl, aby v některých místech stálo 5 i více boxů různých společností. Proto jsme se rozhodli, že naši síť, která je již 3. největší v České republice, budeme sdílet i s dalšími společnostmi, říká ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.

První společností, se kterou bude GLS své boxy sdílet, se stává DPD. Zákazníci DPD tak budou moci doručit své zásilky nově i do všech 1300 boxů GLS. A naopak klienti GLS budou moci nově využít 800 boxů DPD. GLS pak využívá také sdílené Alzaboxy.

Otevření svých výdejních boxů konkurenci v minulém týdnu oznámila také Zásilkovna. Do jejích Z-boxů budě nově doručovat také DPD. Toto sdílení ovšem není vzájemné, tedy balíky od Zásilkovny v boxech DPD nenajdete.

V Z-Boxu nově vyzvednete balík od konkurence. Zásilkovna sdílí výdejní boxy s dalšími přepravci

Zájem o zasílání balíčků podle průzkumu GLS mezi lidmi roste, jen každý třetí neposílá balík vůbec. Za nárůstem zájmu o balíčky je několik faktorů. Především mladí lidé rádi využívají možnost rychlého přeprodeje již nevyužívaného oblečení a dalších výrobků. K oblibě ale přispívá i jednoduchost, balíček lze jednoduše poslat z výdejního místa či boxu a v boxu si jej zase vyzvednout, vysvětluje Pěcha.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

