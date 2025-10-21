Měšec.cz  »  Další přepravní společnosti sdílí výdejní boxy

Další přepravní společnosti sdílí výdejní boxy

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GLS přeprava Autor: GLS

Přepravní společnosti GLS a DPD nově sdílí své výdejní boxy. Chtějí tak pomoci v boji s vizuálním smogem a zároveň zachovat dostupnost služeb pro své zákazníky.

Přestože je v České republice nyní přes 13 tisíc výdejních boxů, tak kvůli rostoucí oblibě ale jejich kapacita pořád často nestačí. Proto budeme vlastní síť dále významně rozšiřovat. Zároveň ale nemá smysl, aby v některých místech stálo 5 i více boxů různých společností. Proto jsme se rozhodli, že naši síť, která je již 3. největší v České republice, budeme sdílet i s dalšími společnostmi, říká ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.

První společností, se kterou bude GLS své boxy sdílet, se stává DPD. Zákazníci DPD tak budou moci doručit své zásilky nově i do všech 1300 boxů GLS. A naopak klienti GLS budou moci nově využít 800 boxů DPD. GLS pak využívá také sdílené Alzaboxy.

Otevření svých výdejních boxů konkurenci v minulém týdnu oznámila také Zásilkovna. Do jejích Z-boxů budě nově doručovat také DPD. Toto sdílení ovšem není vzájemné, tedy balíky od Zásilkovny v boxech DPD nenajdete.

V Z-Boxu nově vyzvednete balík od konkurence. Zásilkovna sdílí výdejní boxy s dalšími přepravci Přečtěte si také:

V Z-Boxu nově vyzvednete balík od konkurence. Zásilkovna sdílí výdejní boxy s dalšími přepravci

Zájem o zasílání balíčků podle průzkumu GLS mezi lidmi roste, jen každý třetí neposílá balík vůbec. Za nárůstem zájmu o balíčky je několik faktorů. Především mladí lidé rádi využívají možnost rychlého přeprodeje již nevyužívaného oblečení a dalších výrobků. K oblibě ale přispívá i jednoduchost, balíček lze jednoduše poslat z výdejního místa či boxu a v boxu si jej zase vyzvednout, vysvětluje Pěcha.

Jak často někomu posíláte balík?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 21. 10. 2025

Dále u nás najdete

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).