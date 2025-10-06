Další pokuty za nekvalitní pohonné hmoty. Kterým čerpacím stanicím se vyhnout?

Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila další čerpací stanice, které prošly kontrolou jakosti pohonných hmot. Projekt Kverulant z informací ČOI pravidelně sestavuje mapu, na které jsou benzínky, které za nekvalitní pohonné hmoty dostaly v minulosti pokuty.
Naposledy Kverulant mapu aktualizoval 22. září 2025 (seznam je řazen podle data provedení kontroly). Nacházejí se v ní jen čerpací stanice, jejichž pokuty nabyly právní moci. Mezi datem provedení kontroly a datem nabytí právní moci někdy uplyne poměrně dlouhá doba.
Stává se, že provozovatel se proti rozhodnutí ČOI schválně odvolává jen proto, aby se na Kverulantův seznam dostal co nejpozději a pak poukazuje na to, že pokutu dostal už před dávnou dobou. Právě proto na seznamu najdete i pokuty, které byly uloženy za starší prohřešky, vysvětlil Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel projektu Kverulant.org.
Kvalita pohonných hmot na českých čerpacích stanicích se podle něj zlepšuje. Zatímco v roce 2010 bylo v průměru závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2670 vzorků. Od té doby zůstává kvalita celkem konstantní.
V roce 2023 odebrala ČOI na tuzemských čerpacích stanicích celkem 2542 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo jen 12 vzorků (0,5 %). V roce 2024 inspektoři ČOI odebrali celkem 2545 vzorků všech druhů paliv. Požadovaným parametrům nevyhovělo celkem 20 vzorků. Z toho 3 vzorky LPG, 4 vzorky nafty a 13 vzorků benzinů. Tedy celkem 0,8 % ze všech druhů paliva. Zhoršení patrně souvisí s navýšením obsahu biosložky v benzinu z 5 % na 10 % od ledna 2024, vyjmenoval výsledky z posledních let Razima s tím, že letos se situace opět zlepšila. V červenci totiž ČOI odebrala celkem 260 vzorků, z toho 110 vzorků motorových benzinů, 124 vzorků motorových naft, 24 vzorků LPG a 2 vzorky CNG. Stanoveným jakostním požadavkům přitom nevyhověl jen jeden vzorek motorového benzinu.
Seznam pokutovaných stanic
Ročov: Čerpací stanice ČS PePoil
Provozovatel: Václava Tieslová, IČ 72665947
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 9. 4. 2025
Nekvalitní palivo: Benzín BA 95 Super, Natural 95 nevyhověl v:
* ukazateli jakosti „Ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 7,78 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 2,57 % V/V.
* ukazateli jakosti „Kyslík“, kdy zjištěná hodnota činila 3,20 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,39 % m/m.
Lety: Čerpací stanice NAFTA F-EU
Provozovatel: JDP s.r.o.
Sankce: 20 000 Kč
Datum kontroly: 19. 3. 2025
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M.“, kdy zjištěná hodnota činila 44,5 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 8,5 °C.
Vysoké pole: Čerpací stanice Vysoké Pole 268
Provozovatel: Václav Častulík, IČ 75712679
Sankce: 40 000 Kč
Datum kontroly: 17. 3. 2025
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P.M.“, kdy byla zjištěna hodnota 43 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 10 °C.
Ostrava: Čerpací stanice ČS PHM
Provozovatel: EUROBIT – čerpací stanice s.r.o., IČ: 28825829
Sankce: 80 000 Kč
Datum kontroly: 13. 1. 2025
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M.“, kdy zjištěná hodnota činila 50 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 3 °C.
Kraslice Hraničná: Čerpací stanice ČS Free One Shop
Provozovatel: F1 PETROL a.s., IČ: 26349418
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 13. 11. 2024
Nekvalitní palivo: Benzín BA 95 – Natural 95 s označením E5 nevyhověl v ukazatelích jakosti:
*„ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 7,47 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 2,26 % V/V.
* „celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 3,25 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,44 % m/m.
Ondřejov: Čerpací stanice PHM Agrospectrum
Provozovatel: Ing. Kateřina Preislerová Štolcová, IČ 71958509
Sankce: 150 000 Kč
Datum kontroly: 15. 10. 2024
Identifikované problémy:
* nebyly řádně označené výdejní pistole pohonných hmot identifikačními štítky označujícími benzínový a naftový typ paliva (E10, B7),
* motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kdy zjištěná hodnota činila 42,5 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 10,5 °C.
Košťálov: Čerpací stanice ČS AD MACH
Provozovatel: AD MACH s.r.o., sídlem 330, 512 03 Libštát, IČ: 02114941
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 17. 7. 2024
Nekvalitní palivo: Benzín BA 95 – Natural 95 s označením E5 nevyhověl v ukazatelích jakosti:
* „ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 7,39 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 2,18 % V/V.
* „celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 3,48 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,67 % m/m.
Lysá nad Labem: Čerpací stanice ČS PHM PRIM, Jedličkova, 289 22
Provozovatel: HUNSGAS s.r.o.,
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 10. 4. 2024
Nekvalitní palivo: Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „Síra“, kdy zjištěná hodnota činila 32,5 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 1,4 mg/kg.
Svitavy – Lány: Čerpací stanice T a M, U Tří mostů 844/2, 568 02
Provozovatel: UNION ROAD s.r.o.
Sankce: 170 000 Kč
Datum kontroly: 9. 4. 2024
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M.“, kdy jištěná hodnota činila 29,5 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 23,5 °C.
Praha 5 – Stodůlky: Čerpací stanice Hájčí 2648/12, Stodůlky, 155 00
Provozovatel: PRAGITRANS s.r.o.
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 8. 4. 2024
Nekvalitní palivo a další přestupky: Benzín Natural 95 nevyhověl hned ve dvou ukazatelích jakosti.
- „Obsah ethanolu“, kde byla zjištěna hodnota 8,72 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 3,51 % V/V.
- „Celkový obsah kyslíku“, kde byla zjištěna hodnota 3,34 % m/m, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,53 % m/m.
Dále pak provozovatel ČS nezajistil grafické označení štítkem na pistolích výdejního stojanu za účelem rozlišení základních typů paliv.
Litovel: Čerpací stanice Litovel, Uničovská 20, 784 01
Provozovatel: SILMET Plus, s.r.o.
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 10. 3. 2024
Nekvalitní palivo: Benzín BA 96 Super E10 nevyhověl v ukazatelích jakosti.
„Destilační zkouška“, kde byla při 100 °C zjištěna hodnota 44,0 % V/V, přičemž minimální hodnota podle ČSN je 44,5 % V/V, tj. rozdíl 0,5 % V/V.
„Destilační zkouška – konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 317,5 °C, přičemž maximální povolená hodnota podle ČSN je 214,0 °C, tj. rozdíl 103,5 °C.
„Oktanové číslo motorovou metodou“, kdy byla zjištěna hodnota 81,3 mg/l, přičemž minimální povolená hodnota podle ČSN je 84,5 mg/l, tj. rozdíl 3,2 mg/l.
„Oktanové číslo výzkumnou metodou“, kdy byla zjištěna hodnota 87,5 mg/l, přičemž minimální povolená hodnota podle ČSN je 94,6 mg/l, tj. rozdíl 7,1 mg/l.
Slavičín: Čerpací stanice areál ČSAD, Za humny 216, 763 21
Provozovatel: Z-Group a.s.
Sankce: 10 000 Kč
Datum kontroly: 4. 3. 2024
Nekvalitní palivo: BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „Kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 6,9 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj, rozdíl 1,69 V/V.
Děčín: Čerpací stanice ČS DPMD a.s., Dělnická 1861, 40502
Provozovatel: Dopravní podnik města Děčína a.s.
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 7. 2. a 9. 2. 2024
Nekvalitní palivo a další přestupky:
Kontrola 7. 2. 2024: Natural 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „Ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 6,5 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj, rozdíl 1,29 V/V a v ukazateli jakosti „Celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 2,90 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,09 % m/m.
Kontrola 9. 2. 2024: provozovatel nezajistil označení výdejního stojanu pro motorový benzín Natural 95 symbolem pro bezolovnatý benzinový typ paliva v souladu s příslušnou českou technickou normou.
Pelhřimov: Čerpací stanice IROMEZ, U Agrostroje 1412
Provozovatel: IROMEZ s.r.o.
Sankce: 15 000 Kč
Datum kontroly: 31. 1. a 5. 2. 2024
Nekvalitní palivo:
Kontrola 31. 1. 2024: Benzin BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,63 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj rozdíl 0,42 % V/V.
Kontrola 5. 2. 2024: Benzin BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 6,48 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj rozdíl 1,27 % V/V.
Praha 5 – Motol: Čerpací stanice Plzeňská, 155 00 Praha 5
Provozovatel: RoBiN OIL s.r.o.
Sankce: 150 000 Kč
Datum kontroly: 8. 1. 2024
Nekvalitní palivo:
Benzín Super BA 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „obsah ethanolu“, kde byla zjištěna hodnota 6,70 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 1,49 %.
Benzín Super BA 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „celkový obsah kyslíku“, kde byla zjištěna hodnota 2,92 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,09 % m/m.
Vysoké Popovice: Čerpací stanice RAPID, Vysoké Popovice 268, 664 84
Provozovatel: RAPID OIL, s. r. o.
Sankce: 70 000 Kč
Datum kontroly: 30. 10. 2023
Nekvalitní palivo: BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „Konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 224,5 °C, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 214,0 °C, tj. rozdíl 10,5 °C.
)* Během letních měsíců roku 2024 čerpací stanice změnila provozovatele. Od 25. 10. 2024 je provozována společností KALA TRANS, s.r.o. a nese již nový název KALI OIL. Se změnou provozovatele došlo i ke změně dodavatele paliv, kterým se stal MOL Česká republika, s.r.o.
Brno-Chrlice: Čerpací stanice Roviny 4, 643 00
Provozovatel: TRAVIKO CZ, a.s.
Sankce: 90 000 Kč
Datum kontroly: 24. 10. 2023
Nekvalitní palivo:
Nesprávně účtovaná peněžní částka nákupu u paliva DIESEL. Při konečném účtování prodaného výrobku byla celková částka 165,48 Kč zaokrouhlena na částku 166,00 Kč místo 165,00 Kč, čímž vznikl rozdíl 1,00 Kč v neprospěch spotřebitele.
BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „Konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 243,5 °C, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 214,0 °C, tj. rozdíl 29,5 °C.
Třeboň: Čerpací stanice Na Kopečku 995, 379 01
Provozovatel: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Sankce: 250 000 Kč
Datum kontroly: 23. a 26. 8. 2023
Nekvalitní palivo:
23. 8. 2023: CNG nevyhověl v ukazateli jakosti „obsah vody“, kdy byla zjištěna hodnota 125 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 23 mg/kg, tj. rozdíl 102 mg/kg.
26. 8. 2023: CNG nevyhověl v ukazateli jakosti „obsah vody“, kdy byla zjištěna hodnota 87 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 23 mg/kg, tj. rozdíl 64 mg/kg.
Klatovy: Čerpací stanice Plánická 153, 339 01, Klatovy
Provozovatel: K5 CZ s.r.o.
Sankce: 10 000 Kč
Datum kontroly: 2. 8. 2023
Nekvalitní palivo: BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,51 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 0,3 % V/V.
Strážov: Čerpací stanice Strážov, 340 24
Provozovatel: Strážovská čerpací stanice s.r.o.
Sankce: 20 000 Kč
Datum kontroly: 19. 7. 2023
Nekvalitní palivo: BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,74 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 0,53 % V/V.
Mratín: Čerpací stanice: PETROL MRATÍN, Kostelecká 222, 250 63
Provozovatel: JT Invest Group s.r.o.
Sankce: 70 000 Kč
Datum kontroly: 9. 5. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 47,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 5,5 °C.
Filipov-Jiříkov: Čerpací stanice: PHM NORD, ev.č. 99 Filipov-Jiříkov, 407 53
Provozovatel: PASOIL s.r.o.
Sankce: 150 000 Kč
Datum kontroly: 27. 3. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 40,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 12,5 °C.
Měchenice: Čerpací stanice: Vltavská 248, 252 06
Provozovatel: MS – EKOFLORA, s.r.o.
Sankce: 80 000 Kč
Datum kontroly: 22. 3. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 45,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 7,5 °C.
Temelín: Čerpací stanice: Š+H Oil, 373 01 Temelín č.p. 3
Provozovatel: Š + H oil, s.r.o.
Sankce: 60 000 Kč
Datum kontroly: 15. 3. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 45,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 7,5 °C.
Za mapou a seznamem čerpacích stanic na webu Kverulant.org najdete také popis příčin, které závadu způsobily a dopady zjištěných závad pro motoristy.