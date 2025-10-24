Měšec.cz  »  Další město má vlastní zlatou minci. ČNB ji prodává za 48 000 Kč

Další město má vlastní zlatou minci. ČNB ji prodává za 48 000 Kč

Monika Veselíková
Včera
2022-09-penize-sporeni-setreni-mince.jpg Autor: Depositphotos

Česká národní banka od roku 2021 postupně vydala 10 zlatých mincí, které představují města s dochovanými historickými jádry. Desetidílný cyklus nyní uzavřela mincí s motivem jihočeského Tábora.

Městské památkové rezervace připomínají dobu svého vzniku a zároveň ukazují, jak se naše země vyvíjela po ekonomické i kulturní stránce. Přeji všem městům, aby se dál rozvíjela a poskytovala svým obyvatelům ty nejlepší podmínky pro jejich práci a spokojený život, říká guvernér ČNB Aleš Michl.

Podoba mince vzešla z umělecké soutěže, do níž se zapojilo 12 výtvarníků. Vítězný návrh vytvořili Tereza Vlčková a Josef Oplištil. Na minci je koláž památek, která zdůrazňuje unikátní architekturu města založeného na počátku 15. století husity. 

Lícní straně dominují části Ctiborova a Škochova domu s původními řemeslnými detaily.

Zlatá mince s motivem města Tábor - lícní strana.

Zlatá mince s motivem města Tábor – lícní strana.

Autor: Česká národní banka

Na rubu jsou Stará radnice a dva měšťanské domy. Obě strany propojuje motiv sgrafitových omítek na pozadí a iniciála „T“.

Zlatá mince s motivem města Tábor - rubová strana.

Zlatá mince s motivem města Tábor – rubová strana.

Autor: Česká národní banka

Mince pro ČNB vyrazila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou, každá váží 15,55 g, má průměr 28 mm a ryzost 999,9.

Mince jsou v prodeji od 21. října u smluvních partnerů centrální banky – jejich seznam najdete na webu ČNB. Nominální hodnota mince je 5000 Kč, její prodejní cena je ale vyšší. Minci v běžné kvalitě prodává ČNB smluvním partnerům za 48 355 Kč, mince ve špičkové kvalitě ještě o 400 Kč dráž. Jednotliví obchodníci si pak mohou k této ceně naúčtovat vlastní přirážku.

V rámci cyklu Městské památkové rezervace ČNB vydala také mince pro města Cheb, Jihlava, Mikulov, Litoměřice, Kroměříž, Hradec Králové, Olomouc, Moravská Třebová a Štramberk.

