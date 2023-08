Další tři české banky jsou offline. Ruské DDoS útoky pokračují a jejich tvůrci se "ládují popkornem"

Autor: © kentoh - Fotolia.com

Parta ruskojazyčných ubožáků s názvem NoName57 pokračuje s DDoS útoky na české banky a další subjekty. Autoři útoku sami popisují, že se tím dobře baví a pečlivě sledují, jak jsou klienti bank „rusofobního Česka“ zoufalí, zatím co my dva se ládujeme popkornem, jak se říká, a sledujeme celý ten cirkus .





Нам вот тут пишут и хвалят нашу вчерашнюю кибератаку на финансовую систему русофобской Чехии, которой мы вчера нанесли колоссальный экономический ущерб – ведущие банки страны не могли поднять свои сайты и мобильные приложения, их клиенты негодовали в комментариях, ну а мы с вами запаслись попкорном, как говорится и наблюдали за всем этим цирком

Jinými slovy, čím více se o této skupině trotlů a budižkničemů píše, tím větší z toho mají radost. I my proto už budeme informovat jen obecně o DDoS útocích a obecně výpadcích bez pojmenování jejich tvůrců. Ale zpět k útokům.





Ve čtvrtek 31. 8. 2023 mají výpadky tyto banky:

Max banka

MONETA Money Bank

Raiffeisenbank

Max banka a MONETA Money Bank jsou zcela offline. Raiffeisenbank občas web naběhne, mobilní aplikace ale funguje.

Je potřeba se smířit s tím, že kybernetické hrozby jsou reálné a tento druh války se bude dotýkat každého z nás. Pro správce sítí je to výzva dobře je zabezpečit, aby odolávali útokům zvenčí, což samozřejmě zvyšuje náklady. Nám klientům pak zbývá nutnost tyto nepříjemné situace překousnout, nenadávat na dotčené subjekty a trpělivě počkat, až systémy začnou fungovat. Naštvání, zlost, nedůvěra a chaos je přesně to, co útočníci chtějí vyvolat.