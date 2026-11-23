UniCredit Bank od 1. prosince 2026 zvýší úrokové sazby na Účtu na spoření. Jde o spořák, který získají klienti při založení běžného účtu u banky. Pro zhodnocení prostředků je ale víceméně nutné splnit několik podmínek pro získání bonusové sazby, protože ta základní je téměř nulová.
V současnosti je možné pro vklady do 500 tis. Kč získat nejvýše sazbu 4,3 % ročně. Od prosince se na vklady do půl milionu zvýší na 4,6 %. Podmínkou však je 10× měsíčně zaplatit kartou k běžnému účtu a každý měsíc u banky proinvestovat alespoň 2000 Kč měsíčně (nebo jednorázově alespoň 50 000 Kč).
Klienti, kteří s bankou neinvestují, ale splní podmínku 10 plateb kartou a každý měsíc jim na běžný účet přijde aspoň 20 tis. Kč, mají nyní na vklady do 500 tis. Kč 4 % ročně a od prosince se sazba zvýší na 4,20 % ročně.
Na vklady od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč banka nyní dává při splnění výše zmíněných podmínek 3 % ročně a od prosince to bude 3,20 % p.a. Částky nad 2 mil. Kč banka neúročí.
Sazby, které banka nastavila od prosince, bude garantovat minimálně do konce února 2027.
|Vklad do 500 000 Kč
|Část vkladu nad 500 000 Kč do 2 000 000 Kč
|Podmínky pro získání bonusové sazby
|4,60 % ročně
|3,20 % ročně
|min. 10 plateb kartou měsíčně a pravidelná investice min. 2000 Kč měsíčně či jednorázová investice aspoň 50 000 Kč
|4,20 % ročně
|3,20 % ročně
|min. 10 plateb kartou měsíčně a příchozí platby na běžný účet aspoň 20 000 Kč měsíčně
|0,01 % ročně
|0,01 % ročně
|bez splnění podmínek pro získání bonusové úrokové sazby
Úroková sazba se skládá ze základní sazby 0,01 % ročně a bonusové sazby poskytované při splnění podmínek. Čistý úrok z bonusové úrokové sazby banka připisuje poslední den kalendářního měsíce následujícího po připsání úroku ze základní úrokové sazby.
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