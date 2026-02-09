CzechInvest spouští databázi nemovitostí. Pomůže podnikatelům hledat vhodná místa podle jejich kritérií

Agentura CzechInvest spouští pokročilou databázi nemovitostí, která pomůže podnikatelům a investorům vyhledávat nemovitosti podle kraje, ale i podle jiných parametrů.
Využití databáze je bezplatné. Pouze se někteří její uživatelé se musí registrovat (např. majitelé brownfieldů, kteří žádají o dotace – bez registrace ji nedostanou).
Systém kombinuje geografický informační systém, technická i územní data, ale i přímé zapojení regionálních investičních expertů (ti ověřují shodu vybraných nemovitostí s parametry investičních záměrů, zprostředkovávají kontakt mezi zájemci a vlastníky a navrhují případné alternativní lokality). Nová digitální infrastruktura, do které je zahrnuto všech 6300 obcí v ČR by tam měla usnadnit hledání nemovitostí pro rozvoj podnikání a investic.
Podnikatelské nemovitosti jsou místy, kde vznikají pracovní příležitosti, inovace a nové služby, a pro rozvoj ekonomiky jsou stejně důležité jako dopravní nebo energetická síť. Naše databáze dává obcím, vlastníkům i firmám do rukou nástroj, který propojuje kvalitní data o území s reálnými potřebami podnikání a umožňuje dívat se na rozvoj lokalit komplexně – od technické připravenosti přes infrastrukturu až po dlouhodobý potenciál daného místa, představil novinku Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.
Novou Databázi nemovitostí a Databázi brownfieldů najdete na adrese https://databaze-nemovitosti.gov.cz. V databázi mohou podnikatelé najít například výrobní haly, pozemky nebo brownfieldy určené k revitalizaci.
Investoři si mohou ve vyhledávači filtrovat lokality podle vzdálenosti k dálnicím, železničním uzlům či letištím, dostupnosti inženýrských sítí, velikosti pozemku, typu objektu nebo územních omezení včetně záplavových a chráněných oblastí.
Najdou zde informace o zasíťování, technickém stavu nemovitostí a kapacitách inženýrských sítí. K dispozici je dynamické mapování vzdáleností k dálničním uzlům, železniční a energetické infrastruktuře, ale i přehled o záplavových zónách, environmentálních omezeních a ochranných pásmech.
Výsledky se zobrazují v mapě i formou strukturovaného seznamu. Každou lokalitu lze detailně rozkliknout.
Vytvořili jsme nástroj, který poskytuje investorům i vlastníkům nemovitostí podstatně přesnější a aktuálnější data. V reakci na probíhající transformaci globálních dodavatelských řetězců a rostoucí tlak na efektivní využití území přicházíme s řešením, které nahrazuje pasivní katalogy aktivním nástrojem pro Strategic Site Selection, vysvětlil také Tomáš Hamerský, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest.
CzechInvest nyní jedná o spolupráci s jednotlivými kraji a regionálními organizacemi, protože místní partneři budou podle Hamerského klíčoví pro průběžnou aktualizaci údajů o lokalitách a pro přenos informací o reálných potřebách území směrem k investorům. Zároveň však platí, že každý nový záznam prochází procesem validace a systém neumožňuje zveřejnění nabídky bez kompletních informací.
Klíčovým rozdílem oproti dosud používaným databázím je podle něj technologická architektura systému. Platforma je totiž postavena na detailních datech Geografického informačního systému (GIS), která umožňují vyhledávání podle přesných geografických, infrastrukturních a regulačních parametrů.
GIS umožňuje pracovat s daty v úrovni detailu, která byla dříve dostupná pouze skrze nákladné soukromé analýzy. Díky kombinaci GIS vrstev a přímé vazby na naše experty v regionech navíc eliminujeme časové ztráty při prověřování lokalit, což je pro velké průmyslové hráče kritický faktor, věří Hamerský.
Databáze nemovitostí také nabízí Demand Analytics, tedy zpětnou tržní vazbu. Vlastníci nemovitostí tak mohou získat přehled o tom, kolik investorů jejich lokalitu či nemovitost poptává a o jaké technické standardy mají zájem.
Systém nyní podle Hamerského spravuje data asi o 5100 lokalitách, včetně téměř 600 podnikatelských nemovitostí a více než 4500 brownfieldů po celé ČR.
Databáze kombinuje veřejně dostupnou část, která zahrnuje například haly a celé areály určené k investicím, a neveřejnou část s citlivými záznamy – zejména brownfieldy žádající o dotační podporu nebo lokality, jejichž vlastníci nechtějí být veřejně prezentováni, dodal s tím, že CzechInvest nyní připravuje další rozvoj databáze včetně integrace s Národním geoportálem územního plánování, napojení na další informační systémy či spuštění anglické jazykové mutace.