Curve přestane do Česka posílat platební karty. Ztracenou vám nahradí jen virtuální

Používáte platební kartu Curve? Pokud si chcete objednat její fyzickou podobu, máte čas už jen do 29. 10. 2026 včetně. Od pátku 30. 10. 2026 Curve pozastaví objednávky a doručování fyzických karet zákazníkům v Evropském hospodářském prostoru (EHP), tedy i v České republice. Stávajících karet se omezení nedotkne.
Společnost Curve informovala své klienty e-mailem, že kvůli nedávným změnám evropských celních předpisů musí upravit způsob doručování fyzických platebních karet. Než nový postup zavede, nebude možné nové karty objednávat ani zasílat.
Curve tuto nepříjemnou změnu oznámila jen několik hodin před datem účinnosti. E-mail přišel zákazníkům Curve mezi 10. – 11. hodinou, takže na případnou objednávku karty mají jen pár hodin.
Omezení se týká také náhradních karet. Pokud svoji fyzickou kartu Curve ztratíte nebo poškodíte, Curve vám nebude schopna zaslat novou. Místo ní vám vydá virtuální kartu.
Pro stávající klienty se nic nemění, pokud jim fyzická karta funguje. Nadále s ní můžete platit v obchodech, na internetu i vybírat hotovost z bankomatů podle podmínek svého tarifu. Pokud však o fyzickou kartu přijdete, budete muset využít jen virtuální variantu.
Omezení se projeví především při výběrech hotovosti, výjimkou jsou bankomaty, které mají bezkontaktní snímače, takže u nich fungují i virtuální karty.
Podle Curve jsou důvodem být změny evropských celních pravidel.
Je pravdou, že Evropská unie v letošním roce přijala rozsáhlou reformu celního systému, která mimo jiné mění režim dovozu zásilek ze třetích zemí. Od 1. 11. 2026 zavádí také poplatek 2 € za položku u zboží prodávaného na dálku a dováženého do EU.
Jenže Curve vůbec neuvádí, jaký konkrétní předpis nebo administrativní požadavek jí doručování karet komplikuje. Nelze proto potvrdit, že pozastavení jejich dodávek souvisí právě s uvedeným poplatkem. Curve navíc své karty odesílá z německé adresy a postřednictvím německé společnosti.
Kdy Curve fyzické karty opět začne vydávat, není zatím známo. Společnost klientům slibuje, že je o obnovení objednávek informuje e-mailem.