ČSOB, J&T Banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank a chystají kvůli pravidelné údržbě odstávky internetového a mobilního bankovnictví. Omezení začnou už v pátek večer, u ČSOB zasáhnou také internetové platby kartou a vklady hotovosti.
První odstávky začnou v pátek 20. 11. 2026. Další banky své služby vypnou v sobotu večer.
Raiffeisenbank: od pátečního večera do sobotního dopoledne
Raiffeisenbank kvůli internetové a mobilní bankovnictví od pátku 20. 11.2026 od 22:30 hod. do sobotního dopoledne 21. 11. 2026. Nedostupná bude také aplikace Raiffeisen Investice a Bankovní identita RB. Přesný čas úplného obnovení služeb banka neuvádí.
Už v sobotu brzy ráno, podobně jako u většiny svých odstávek, plánuje zpřístupnit omezený režim bankovnictví. Uvidíte v něm přehled účtu, transakce a budete moci zadávat platby se standardní splatností – ale ne okamžité.
Platby kartou a výběry z bankomatů budou fungovat bez omezení. Pro potvrzování plateb kartou na internetu Raiffka pošle kódy v SMS. Hotovost vloženou přes vkladomat připíše nejpozději během prvního pracovního dne po odstávce, tedy v pondělí 23. 11. 2026.
J&T Banka: do sobotních 10 hodin
J&T Banka naplánovala údržbu systémů od pátku 20. 11.2026 ve 23:00 do soboty 21. 11. 2026 v 10:00 hod. Po celou tuto dobu nebude dostupné její internetové bankovnictví a mobilní aplikace.
UniCredit Bank: v sobotu večer na dvě hodiny
UniCredit Bank omezí přímé bankovnictví v sobotu 21. 11. 2026 od 22:00 do 23:59 hod. Odstávka se dotkne mobilního Smart Bankingu, Online Bankingu, služby Bank iD i firemních aplikací Business Smart Banking a BusinessNet.
ČSOB: omezení potrvají do nedělního odpoledne
ČSOB naplánovala odstávku mobilní aplikace Smart a internetového bankovnictví od soboty 21. 11. 2026 ve 23:00 do neděle 22. 11. 2026 ve 14:00.
Přibližně od nedělních 10:30 má bankovnictví fungovat v omezeném režimu. V praxi tak uvidíte přehled účtů a budete moci posílat platby nebo měnit limity na kartě. Některé další služby ale mohou zůstat nedostupné.
Platby kartou v „kamenných obchodech“ a výběry hotovosti z bankomatů budou fungovat. Platby kartou na internetu mohou být ale omezené a přes vkladomaty nebude možné vložit peníze na účet.
Firemní klienti ČSOB musí počítat s delším omezením. Přihlášení do služeb ČSOB CEB a CEB Mobile nebude podle provozního oznámení banky dostupné od sobotních 23:00 až do neděle 22. 11. 2026 v 17:00.
|Banka
|Termín odstávky
|Dotčené služby
|Co to pro vás znamená
|ČSOB
CEB a CEB Mobile (firmy)
|Sobota 21. 11. od 23:00 do neděle 22. 11. v 17:00
|Přihlášení do firemního bankovnictví
|Odstávka potrvá déle než pro soukromé klienty.
|ČSOB
Smart a internetové bankovnictví (lidé)
|Sobota 21. 11. od 23:00 do neděle 22. 11. ve 14:00
|Mobilní a internetové bankovnictví, vklady přes vkladomaty; omezené mohou být internetové platby kartou
|Přibližně od nedělních 10:30 hod. půjde zobrazit účty, posílat platby a měnit limity karet.
Platební karty budou fungovat bez omezení v obchodech a v ATM, na internetu mohou mít výpadky.
Nedostupné vkladomaty.
|J&T Banka
|Pátek 20. 11. od 23:00 do soboty 21. 11. v 10:00
|Internetové a mobilní bankovnictví
|Po dobu údržby nebude dostupné.
|Raiffeisenbank
|Pátek 20. 11. od 22:30 do sobotního dopoledne 21. 11.
|Internetové a mobilní bankovnictví, Raiffeisen Investice, Bankovní identita RB
|Od sobotního rána omezený provoz bankovnictví.
Karty a výběry z bankomatů fungují, internetové platby se potvrzují SMS.
Vklady se připíšou nejpozději v pondělí 23. 11.
|UniCredit Bank
|Sobota 21. 11. od 22:00 do 23:59
|Smart Banking, Online Banking, Bank iD, Business Smart Banking, BusinessNet
|Odstávka potrvá přibližně 2 hodiny.