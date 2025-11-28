ČSSZ varuje: Podvodníci volají kvůli kontrole odpracovaných let a chtějí si vynutit návštěvu u vás doma

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) aktuálně registruje novou formu podvodů. Podvodníci se vydávají za pověřené firmy, někteří dokonce volají „jménem“ České národní banky.
Podvodníci působí profesionálně a mohou znát osobní údaje, například jméno nebo adresu. Telefonují z běžných mobilních čísel a nabízejí „překontrolování odpracovaných let“ či „pomoc s výpočtem důchodu“. Ve skutečnosti se však snaží vylákat z lidí osobní údaje či finanční informace, případně je přimět k podpisu nevýhodných smluv, upozorňuje tisková mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.
Česká správa sociálního zabezpečení ani Česká národní banky přitom kontroly dob pojištění nikdy neprovádí prostřednictvím soukromých firem, neposílají své pracovníky do domácností ani nevyžadují osobní či finanční údaje prostřednictvím nevyžádaného telefonátu.
V případě pochybností kontaktujte přímo ČSSZ nebo Policii České republiky prostřednictvím oficiálních kontaktů. Pokud vás někdo vyzývá k poskytnutí údajů nebo chce navštívit vaše bydliště, berte to vždy jako varovný signál a buďte obezřetní, radí Drmolová.