ČSSZ připravila novou příručku pro čerstvé důchodce

Česká správa sociálního zabezpečení začala všem novým důchodcům spolu s oznámením o výplatě penze automaticky zasílat informační příručku.
Kdo by si chtěl příručku s názvem Vítejte v důchodu prostudovat s předstihem, může si stáhnout její online verzi. Najdete v ní informace například o tom, co zkontrolovat, když vám dorazí rozhodnutí o datu přiznání a výši starobní penze i termín, do kterého lze proti tomuto rozhodnutí podat námitku. Penzisté se z materiálu dozvědí i to, jak požádat o změnu doručování penze a získají návod, jak postupovat, pokud souběžně s důchodem pracují či podnikají.
Součástí příručky je také QR kód odkazující na podání žádosti pro toho, kdo by chtěl dostávat oznámení o valorizaci penze poštou. Od roku 2026 totiž bude sociálka valorizační oznámení posílat primárně elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ nebo do datové schránky.
Kdo by chtěl oznámení o zvýšení penze i nadále dostávat do schránky, musí si o to u ČSSZ zažádat (uzávěrka pro žádosti k valorizačnímu oznámení na rok 2026 ovšem vypršela s koncem září). Za zaslání papírového oznámení si ČSSZ naúčtuje poplatek 26 Kč, který se bude strhávat automaticky z lednové splátky. Zpoplatnění se netýká klientů narozených před 1. 1. 1955, kterým valorizační oznámení, pokud si o něj zažádají, ČSSZ zašle zdarma.
