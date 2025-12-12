ČSSZ informuje: Nejdůležitější změny v důchodech, nemocenské a sociálním pojištění v roce 2026

K 1. 1. 2026 dojde k řadě změn týkajících se nemocenského, důchodového a celkově i sociálního pojištění. Jak tyto změny ovlivní výpočet důchodů, nemocenské, mateřské nebo ošetřovného? Projděte si kompletní přehled.
Změny v důchodech v roce 2026
Zásadní novinkou pro všechny penzisty je jistě lednová valorizace, která zahýbe se základní i procentní výměrou, což jsou 2 složky, ze kterých se každý důchod skládá.
Od 1. ledna 2026 se obě tyto výměry zvýší, a to následovně:
- Základní výměra důchodu se zvýší o 240 Kč na 4900 Kč.
- Procentní výměra vzroste o 2,6 %.
Pro penzisty, kteří vychovali dítě či děti, a kterým úřady přiznají důchod v roce 2026, bude výchovné činit 500 Kč za každé vychované dítě.
Při dosažení věku 85 let se důchod navýší o dalších 1000 Kč, při dosažení věku 100 let pak o 2000 Kč.
Od roku 2026 pak také začne platit opatření, které postupně omezí míru započítávání výdělků a dob pojištění. Postupně klesne procento, kterým se násobí osobní vyměřovací základ získaný za každý rok pojištění do vzniku nároku na penzi – z dřívějších 1,5 % na 1,45 % platných pro důchody přiznávané v roce 2035 a později. K prvnímu snížení dojde v roce 2026 na úroveň 1,495 % s následným tempem snižování o 0,005 % každý další rok.
Současně se bude postupně snižovat započítávání do první redukční hranice – z dřívějšcích 100 % na 90 % platných pro důchody přiznávané v roce 2035 a později. K prvnímu snížení dojde v roce 2026 na úroveň 99 % s následným tempem snižování o 1 % každý další rok. Důchody vyměřované v letech 2026 až 2035 tak porostou pomaleji.
Minimální důchod
K výraznému navýšení pak od 1. ledna 2026 dojde také u zákonem zaručené minimální výše důchodu. Důvodem je to, že na výši průměrné mzdy bude u minimálního důchodu vedle základní výměry (činí 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení) navázána také procentní výměra. Minimální výše jednotlivých důchodů tak budou vypadat následovně:
- Starobní důchod: 9800 Kč
- Invalidní důchod třetího stupně: 9800 Kč
- Invalidní důchod druhého stupně: 7350 Kč
- Invalidní důchod prvního stupně: 6534 Kč
- Vdovský a vdovecký důchod: 7350 Kč
- Sirotčí důchod: 6860 Kč
Předčasný starobní důchod v roce 2026
Kdo chce odejít do penze dřív, musí mít na kontě přinejmenším 40 let dob pojištění. Předčasný starobní důchod vám pak může sociálka přiznat až 3 roky před dosažením důchodového věku.
Podle toho, o kolik dní dříve na penzi nastoupíte, se vám také důchod pokrátí, přičemž toto krácení je trvalé. Konkrétně se za každých 90 (i započatých) kalendářních dní sníží procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu.
Novinkou od 1. 1. 2026 je ale to, že u lidí, kteří před nástupem do předčasného důchodu získají alespoň 45 let doby pojištění, bude krácení poloviční. Tedy pouze o 0,75 % výpočtového základu.
Do doby pojištění 45 let se přitom započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění spojené s fyzickou aktivitou – péče o dítě, péče o závislou osobu a základní vojenská služba.
Pro informace o nároku na starobní důchod – odkdy a v jaké částce ho můžete pobírat, ale i to, co je třeba splnit pro vznik nároku, lze využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA). IDA je dostupná prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kam se přihlásíte například přes datovou schránku nebo pomocí bankovní identity.
Přesný výpočet důchodu pak ČSSZ provádí až na základě řádně uplatněné žádosti, kterou lze podat na kterékoli správě sociálního zabezpečení. Využít lze také elektronické podání, které opět vyřídíte na ePortálu ČSSZ.
Další novinky týkající se výplaty důchodů do zahraničí nebo valorizačního oznámení si můžete projít v článku: Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled
Dávky nemocenského pojištění 2026
Hlavní změnou u dávek nemocenského pojištění, tedy nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného, je zvýšení redukčních hranic. Prostřednictvím těchto hranic se uměle snižuje takzvaný rozhodný příjem, ze kterého se následně odvíjí výše dávky.
Pro rok 2026 jsou redukční hranice nastavené takto:
- 1. redukční hranice 1633 Kč
- 2. redukční hranice 2499 Kč
- 3. redukční hranice 4897 Kč
Jak konkrétně se zvýšení redukčních hranic projeví na vaší případné nemocenské, si můžete projít v článku: Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo příští rok dostane za marodění víc
Pro čerstvé maminky a tatínky máme článek týkající se peněžité pomoci v mateřství i otcovské: Mateřská 2026: Jak se v příštím roce zvýší dávka čerstvým maminkám
Nadto zvýšení redukčních hranic zahýbe i s ošetřovným, včetně dlouhodobého: Ošetřovné 2026: Spočítali jsme, kdo dosáhne na vyšší dávku
Sociální pojištění v roce 2026
Na sociálním pojištění si od příštího roku připlatí zejména osoby samostatně výdělečně činné, které hradí minimální zálohy. Vyměřovací základ, ze kterého se tato minimální záloha počítá, se totiž u hlavní výdělečné činnosti zvýší na 40 % průměrné mzdy – nově tedy na 19 857 Kč.
Minimální záloha pak bude odpovídat částce 5720 Kč, což je o 934 Kč víc než letos. Pro nové OSVČ, i ty, které 20 let nepodnikaly, půjde o částku 3575 Kč.
U vedlejší činnosti se vyměřovací základ stanovuje jako 11 % z průměrné mzdy, což pro příští rok odpovídá částce 5387 Kč a minimální záloze 1574 Kč.
S výší minimálních záloh chce ovšem ještě zamíchat nová vláda, která již do schvalování poslala návrh novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, který by minimální vyměřovací základ zafixoval na letošní úrovni. Minimální záloha by se sice zvedla i tak, ovšem pouze o 219 Kč na 5005 Kč.
Co by OSVČ zaplatily od začátku roku do doby účinnosti změny navíc, by poté na požádání dostaly formou přeplatku nebo v rámci vyúčtování předepsaného pojistného a uhrazených záloh v rámci Přehledu OSVČ za rok 2026.
Zálohy na pojistné navíc v roce 2026 nemusí posílat ty OSVČ, které v předchozích 5 kalendářních letech tuto činnost nevykonávaly a zahájily ji nejdříve v roce 2025. Sociální pojištění pak doplatí podle skutečných příjmů po podání přehledu o příjmech a výdajích.
Pokud jde o zaměstnance, rozhodným příjmem pro účast na důchodovém a nemocenském pojištění – což jsou vedle příspěvku na státní politiku zaměstnanosti další složky sociálního pojištění, zůstává i v roce 2026 limit 4500 Kč.
Pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce (DPP) se rozhodný příjem zvyšuje na 12 000 Kč.
Další novinkou je také to, že část brigádníků pracujících v zemědělství na dohodu o provedení práce (DPP) bude moci od příštího roku čerpat slevu na sociálním pojištění a na DPP budou smět odpracovat více hodin.
Dobrovolné důchodové pojištění
Kdo si nehradí důchodové pojištění jako OSVČ nebo ho za něj neodvádí zaměstnavatel, může se k němu přihlásit dobrovolně.
V případě, že se platba dobrovolného pojištění netýká specifického období, je možné doplatit až jeden rok před podáním přihlášky a maximální délka placení tohoto typu dobrovolného pojištění je 15 let.
Nejnižší měsíční pojistné hrazené pro dobrovolnou účast na důchodovém pojištění přitom v roce 2026 činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2026 – tedy 3428 Kč.