ČSOB od 1. 12. 2026 zvýší úrokové sazby na spořicích účtech. Zároveň banka na úrokovém lístku uvádí, že nové sazby platit budou min. do 31. 1. 2027.
Zvýšení sazeb je o 0,20, resp. 0,25 p.b. a platí pro tzv. bonusové spořicí účty, které vyžadují splnění podmínek (podmínky máte napsané níže přímo u daných účtů). Dobrou zprávou je, že ČSOB automaticky zvýšila pásmo pro lepší úročení ze stávajících 250 000 Kč na 400 000 Kč. U prémiových klientů stále platí pásmo 1 mil. Kč, to je beze změn.
Sazby termínovaných vkladů jsou beze změn.
Nemění se základní sazby spořicích účtů (ty jsou samy o sobě nízké) a beze změn je i speciální spořicí účet kombinovaný s investicí, tj. Duo Profit, max. 4,25 % p.a. (Podrobné podmínky.)
Beze změn
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek): 0,25 % p.a.
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek): 0,25 % p.a.
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek): 0,25 % p.a.
- Duo Profit: 4,25 %
Změny úrokových sazeb
Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
Podmínka pro úrokové sazby je vázaná na plnění podmínek zákonného zástupce dítěte svázaného s účtem. Podmínky níže musí plnit zákonný zástupce dítěte na svém vlastním účtu (tj. ne na účtu dítěte).
Zákonný zástupce do 26 let včetně:
- 5x zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000 -> 400 000
|250001 → 400 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,80 -> 4 %
|0,15 %
Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
Podmínka pro úrokové sazby je vázaná na plnění podmínek zákonného zástupce dítěte svázaného s účtem. Podmínky níže musí plnit zákonný zástupce dítěte na svém vlastním účtu (tj. ne na účtu dítěte).
Zákonný zástupce má od 27 let:
- 5x zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci,
- min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000 → 400 000
|400 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,75 -> 3 %
|0,15 %
Spoření s bonusem pro děti TOP
Podmínky:
Pokud zákonnému zástupci je 27 let a více:
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci,
- min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet,
- min. 1500 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření
Pozor, pro klienty ČSOB Premium je to min. 4000 Kč měsíčně.
Co je pravidelná investice?
- Pravidelný nákup podílových fondů s poplatkem min. 1 % před slevou, prostřednictvím ČSOB
- Pravidelný pokyn přes brokera Patria, nebo vklad přes Indigo
- Pravidelná platba pro ČSOB Penzijní společnost
- Pravidelná platba pro ČSOB Stavební spořitelnu (lze využít i tzv. předspoření)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000 → 400 000
|400 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,80 -> 4 %
|0,15 %
Spoření s bonusem 18–26
Podmínky:
- Je vám od 18 do 26 let včetně.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000 → 400 000
|250 001 → 400 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,80 -> 4 %
|2,25 → 2 %
|0,15 %
Spoření s bonusem
Podmínky:
- Je vám 27 a více let.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
- Min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000 → 400 000
|250 001 → 400 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,75 -> 3 %
|1%
|0,15 %
Co je pravidelná investice u ČSOB?
- Pravidelný nákup podílových fondů s poplatkem min. 1 % před slevou, prostřednictvím ČSOB
- Pravidelný pokyn přes brokera Patria, nebo vklad přes Indigo
- Pravidelná platba pro ČSOB Penzijní společnost
- Pravidelná platba pro ČSOB Stavební spořitelnu (lze využít i tzv. předspoření)
Spoření s bonusem TOP
Podmínky:
- Je vám 27 let a více.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
- Min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet.
- Min. 1500 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000 → 400 000
|250 001 → 400 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,80 -> 4 %
|2 %
|0,15 %
Spoření s bonusem Premium
Podmínky:
Je vám od 18 do 26 let včetně:
- Jste klienty služby ČSOB Premium.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci
Je vám 27 let a více:
- Jste klienty služby ČSOB Premium.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
- Min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně
Minimální obrat berte s rezervou, v rámci služby ČSOB Premium totiž máte obecnou povinnost min. obratu nebo splnění bilančního kritéria.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,75 -> 3 %
|0,15 %
Spoření s bonusem Premium TOP
Podmínky:
- Jste klienty služby ČSOB Premium.
- Min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně.
- Min. 4000 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření.
Minimální obrat berte s rezervou, v rámci služby ČSOB Premium totiž máte obecnou povinnost min. obratu nebo splnění bilančního kritéria.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,80 -> 4 %
|0,15 %
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- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (invest), ČSOB Duo Profit
- 4,20 % p.a. Raiffeisenbank
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