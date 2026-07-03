ČSOB zvýšila úrokové sazby, na ročním vkladu nabízí 3,20 % p.a.

ČSOB od 1. 7. 2026 zvýšila úrokovovu sazbu na ročním termínovaném vkladu, a to o 0,80 p.b. Ostatní úrokové sazby jejího spoření se ale nemění.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|2,50 %
|1 rok
|2,40 → 3,20 %
|2 roky
|2 %
|3 roky
|0,05 %
Banka má v nabídce ještě speciální vklad Duo Profit, který nabízí 4,25 % p.a. v pásmu do 250 000 Kč s podmínkou investování.
Spořicí účty ČSOB nabízejí max. 3,80 % p.a. do 250 000 Kč při splnění podmínek obratu, plateb kartou a investování. Klienti segmentu Premium tuto úrokovou sazbu mají až do 1 mil. Kč.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka