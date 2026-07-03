Měšec.cz

ČSOB zvýšila úrokové sazby, na ročním vkladu nabízí 3,20 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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ČSOB Autor: Depositphotos
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ČSOB od 1. 7. 2026 zvýšila úrokovovu sazbu na ročním termínovaném vkladu, a to o 0,80 p.b. Ostatní úrokové sazby jejího spoření se ale nemění.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 2,50 %
1 rok 2,40 → 3,20 %
2 roky 2 %
3 roky 0,05 %

Banka má v nabídce ještě speciální vklad Duo Profit, který nabízí 4,25 % p.a. v pásmu do 250 000 Kč s podmínkou investování.

Spořicí účty ČSOB nabízejí max. 3,80 % p.a. do 250 000 Kč při splnění podmínek obratu, plateb kartou a investování. Klienti segmentu Premium tuto úrokovou sazbu mají až do 1 mil. Kč.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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