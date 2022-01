ČSOB zdražuje hypotéky, MONETA je naopak zlevní

Od pondělí 17. 1. 2022 ČSOB a Hypoteční banka zdraží hypotéky. U nejčastější 5leté fixace bude úroková sazba vyšší o 0,6 p.b. Jednoletá fixace zdraží o 1 p.b. Naše původní plány počítaly s pomalejším růstem úrokových sazeb. Nové sazby jsou nicméně reakcí na razantní krok ČNB z 22. prosince 2021, která se snaží zabránit dalšímu nárůstu inflace, vysvětluje Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Nejlevnější hypotéka tak bude startovat s úrokovou sazbou 4,59 % p.a. při 10leté fixaci. 5letá fixace bude mít úrokovou sazbu min. 4,69 % p.a.

MONETA Money Bank naopak od úterý 11. 1. 2022 úrokové sazby hypoték mírně sníží. U nově sjednaných hypoték s fixací na 5, 7 a 10 let bude úroková sazba nižší 0,10 p.b. U refinancování stávajících hypoték pak banka sníží stávající sazbu o 0,15 p.b. při fixaci na 5 let, a o 0,10 p.b. při refinancování na 7 a 10 let.

Naším cílem je umožnit i přes stávající složitou ekonomickou situaci co možná největšímu počtu žadatelů realizovat plány o vlastním bydlení. Na druhou stranu jsme již na podzim zvedli sazby u našich spořicích účtů a termínovaných vkladů, čímž našim klientům umožňujeme, aby z růstu základních úrokových sazeb tak, jak je určuje Česká národní banka, především benefitovali. Tento razantní přístup ČNB nicméně vnímáme jako potvrzení její nezávislosti i soustředěné snahy zmírnit dopady tempa inflace a zajistit stabilitu finančního sektoru v České republice, uvedl v této souvislosti předseda představenstva Monety Tomáš Spurný.

Při refinancování bude možné u MMB získat sazbu od 3,54 % p.a., u nově sjednaných hypoték pak budou úrokové sazby začínat na 3,79 % p.a.