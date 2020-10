ČSOB začne vydávat "zelenou" platební kartu vyrobenou z recyklovaného plastu

ČSOB bude od října vydávat platební kartu vyrobenou z recyklovaného plastu. Nárok na ni budou mít klienti, kteří si nově otevřou účet Plus Konto. V budoucnu začne banka obměňovat karty i stávajcím klientům, kterým vyprší platnost staré karty a o ekologičtější platební kartu projeví zájem.



Autor: Československá obchodní banka, a.s. Platební karta ČSOB vyrobená z recyklovaného plastu. (30.9.2020)

Materiál na výrobu karty se získává z mixu plastových odpadů vznikajících z výroby, tisku nebo jiného průmyslového odpadu. Ve směsi je také menší část odpadů z domácností. Banka uvádí, že každá karta ušetří 3,18 gramu průmyslového odpadu a sníží uhlíkovou stopu o 7 gramů oxidu uhličitého. Pro ČSOB je vyrábí společnost Idemia.

Využití recyklovaného PVC je vhodnější alternativou, než bioplasty, u kterých je dekompozice možná jenom při oddělení od běžných plastů a zpracování v průmyslových kompostérech s vyšší teplotou a dusíkovou atmosférou. Hlavní přidaná hodnota je hlavně druhotné využití materiálu, který by jinak skončil jako odpad, což ušetří neobnovitelné zdroje a sníží také uhlíkovou stopu, která by jinak vznikla při výrobě úplně nové plastové suroviny, uvedla mluvčí banky Michaela Průchová.

Podle aktuální statistiky Sdružení pro platební karty se v Česku ročně vydá téměř 13 milionů platebních karet, každá s platností 3–5 let. Při váze pět gramů na jednu kartu to je více že než 64 tun plastu momentálně v oběhu, pro představu to je váha téměř 33 vozů Škoda Octavia, uvedla dále Průchová.

V dnešní době, kdy je možné platit bezhotovostně prostřednictvím chytrých zařízení jako jsou hodinky nebo mobil, by bylo nejekologičtější platební kartu vůbec nevyrobit. Podle průzkumu ČSOB ale více než polovina dotazovaných stále vyžaduje platební kartu ve fyzické podobě. Dalších 30 procent sice platí mobilními aplikacemi, ale plastovou kartu chce pro jistotu mít k dispozici také. Jen 15 procent respondentů je ochotno platit výhradně mobilem. Tři procenta platební kartu nemají a platí v hotovosti.