ČSOB vyplatí mladým klientům za otevření účtu tisíc korun

ČSOB všem mladým klientům ve věku od 18 do 30 let vyplatí za otevření běžného účtu jednorázovou odměnu 1000 Kč.

Podmínkou je se nejpozději do 30 dnů ode dne založení účtu přihlásit do mobilní aplikace ČSOB Smart a zároveň provést jednu platbu debetní kartou v jakékoli výši. Akce potrvá od 23. srpna do konce října 2021.

Klient se po založení nového účtu také automaticky dostává do slosování o iPhone 13. Výherci mobilů se losují každou středu od 15. září do 3. listopadu 2021.

Založit nový účet lze přes aplikaci ČSOB Smart nebo webové stránky MobilemObratem. Podmínky akce ale platí i v případě, že si klient účet založí přes pobočku nebo telefonicky přes klientské centrum.

Vedení účtu je bez poplatku. Po otevření účtu nový klient získá virtuální platební kartu, kterou si zobrazí v aplikaci ČSOB Smart. Dále získá pojištění internetových rizik (kryje např. riziko zneužití identity a platební karty) na rok bez poplatku.