ČSOB už nabízí bezúročné úvěry z Nové zelené úsporám. Zatím jen majitelům rodinných domů

ČSOB právě začala poskytovat bezúročné úvěry na energeticky úsporné rekonstrukce v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zatím jsou dostupné majitelům rodinných domů. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva by na řadu měla přijít během listopadu.
O přípravě těchto úvěrů ze strany ČSOB a Komerční banky jsme vás informovali už v září. ČSOB nyní nabídku už oficiálně spustila prostřednictvím banky a ČSOB Stavební spořitelny a je dostupná pro nové i stávající klienty.
ČSOB a Komerční banka nabídnou bezúročné úvěry na zateplení a renovace. Úroky za vás zaplatí stát
Úvěr v rámci programu NZÚ je určen typicky na zateplení domu, výměnu zdroje vytápění, instalaci fotovoltaiky nebo opatření pro úspornější hospodaření s vodou. Úroky za vás po celou dobu splácení hradí Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). Vy tak splácíte jen samotnou půjčenou částku, tedy jistinu. Splatnost je max. 25 let.
Na komplexní renovaci rodinného domu můžete získat bezúročný úvěr až 2 mil. Kč a na dílčí úpravy max. 750 000 Kč. Konkrétní výše úvěru závisí mj. na vaší bonitě.