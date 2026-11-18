ČSOB vylosuje 3500 klientů, kteří dostanou 1000 Kate Coinů a dvě vstupenky do multikin CineStar. Do soutěže se můžete přihlásit od 16. do 30. listopadu 2026. Pro účast musíte v aplikaci ČSOB Smart asistentce Kate napsat nebo říct „Chci vánoční dárek“.
Zúčastnit se mohou klienti od 18 let, kteří mají u banky zřízený jakýkoliv osobní účet. Musí mít také aktivovanou aplikaci ČSOB Smart, zapnuté Kate Coiny a platný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Vstupenky do kina platí do 31. prosince 2026. Můžete je použít na jedno představení pro dvě osoby nebo na dvě návštěvy jedné osoby. Bez doplatku platí pro sedadla Standard v sálech Standard a Premium.
1 KTC (Kate Coin) = min. 1 Kč. Hodnota ale může být i vyšší
Výherce banka vylosuje nejpozději 2. prosince 2026. Kódy do kina jim pošle SMS a e-mailem do 10. prosince 2026. Kate Coiny připíše do aplikace do 14 pracovních dnů od losování.
Kate Coiny fungují jako věrnostní body. V aplikaci je můžete vyměnit za slevové poukazy nebo použít k získání části peněz zpět za vybrané nákupy. Příklad slev, které lze vyměnit za Kate Coiny v předvánočním období, ukazuje tabulka níže:
|
Obchod
|
Cena v Kate Coinech
|
Hodnota poukazu
|
Podmínky
|
Dr. Max
|
100
|
200 Kč
|
Nákup nad 500 Kč
|
Trenýrkárna
|
50
|
500 Kč
|
Nákup alespoň za 1500 Kč
|
ZOOT
|
100
|
500 Kč
|
Nákup alespoň za 1500 Kč
|
Niceboy
|
30
|
550 Kč
|
Nákup alespoň za 1500 Kč
|
Slevomat
|
40
|
500 Kč
|
Celkem 250 poukazů této hodnoty
|
Slevomat
|
80
|
1000 Kč
|
Celkem 250 poukazů této hodnoty