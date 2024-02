ČSOB sníží úrokové sazby u hypoték, mění i sazby na termínovaných vkladech

Autor: Depositphotos

Československá obchodní banka (ČSOB) sníží od 19. února 2024 úrokové sazby u hypoték na bydlení i neúčelových „amerických“ hypoték. Hypotéky na bydlení s fixací na 1 a 3 roky budou mít nižší sazbu o 0,3 p.b., u pětileté fixace klesnou o 0,1 p.b. Sazby amerických hypoték se sníží u fixací od 1 roku do 5 let o 0,2 p.b.





ČSOB taky odstartuje akční slevy u služeb spojených se zajištěním hypotečního úvěru, tedy například u ocenění nemovitosti u nově poskytovaných úvěrů, zpracování neúčelové hypotéky, druhé a další čerpání v Hypoteční zóně.





U hypotéky na úsporné bydlení můžete získat ještě dodatečnou slevu, pokud předložíte energetický štítek třídy A nebo B.

Úrokové sazby hypotečních úvěrů ČSOB od 19. 2. 2024 Délka fixace Nová úroková sazba p.a. Původní úroková sazba p.a. Hypotéka na bydlení 1 rok od 5,39 % od 5,69 % 3 roky od 5,59 % od 5,89 % 5 let od 5,89 % od 5,99 % Americká hypotéka 1 rok od 6,29 % od 6,49 % 3 roky od 6,29 % od 6,49 % 5 let od 6,49 % od 6,49 %

Mění se také sazby na termínovaných vkladech

ČSOB změnila od 15. 2. 2024 úrokové sazby na spořicích produktech. Snížila sazby u termínovaných vkladů na 3 až 12 měsíců, naopak zvýšila sazbu u termínovaných vkladů na 1 měsíc o 0,5 p.b. z původních 4,5 % na 5 % p.a.

Sazby na spořicích účtech zatím zůstávají stejné, a to až do 5. dubna 2024, kdy platí možnost získat až 5 % ročně pro vklady do 250 tisíc Kč, pokud platíte platební kartou a používáte aplikaci ČSOB Smart.