ČSOB sníží úrokové sazby na spořicích účtech, ale bude je garantovat do konce března

ČSOB od 8. 1. 2026 sníží úrokové sazby na spořicích účtech. Zároveň banka na úrokovém lístku uvádí, že nové sazby platit budou až do 31. 03. 2026.
Sazby jejich termínovaných vkladů prozatím jsou beze změn.
Nemění se základní sazby spořicích účtů (ty jsou samy o sobě nízké) a beze změn je i speciální spořicí účet kombinovaný s investicí, tj. Duo Profit, max. 4,50 % p.a. (Podrobné podmínky.)
Beze změn
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Duo Profit
Změny úrokových sazeb
Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
Podmínka pro úrokové sazby je vázaná na plnění podmínek zákonného zástupce dítěte svázaného s účtem. Podmínky níže musí plnit zákonný zástupce dítěte na svém vlastním účtu (tj. ne na účtu dítěte).
Zákonný zástupce do 26 let včetně:
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250000
|250001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|0,15 %
Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
Podmínka pro úrokové sazby je vázaná na plnění podmínek zákonného zástupce dítěte svázaného s účtem. Podmínky níže musí plnit zákonný zástupce dítěte na svém vlastním účtu (tj. ne na účtu dítěte).
Zákonný zástupce má od 27 let:
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci,
- min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 2,75 %
|0,15 %
Spoření s bonusem pro děti TOP
Podmínky:
Pokud je zákonnému zástupci je 27 let a více:
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci,
- min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet,
- min. 1500 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření
Pozor, pro klienty ČSOB Premium je to min. 4000 Kč měsíčně.
Co je pravidelná investice?
- Pravidelný nákup podílových fondů s poplatkem min. 1 % před slevou, prostřednictvím ČSOB
- Pravidelný pokyn přes brokera Patria, nebo vklad přes Indigo
- Pravidelná platba pro ČSOB Penzijní společnost
- Pravidelná platba pro ČSOB Stavební spořitelnu (lze využít i tzv. předspoření)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250000
|250001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|0,15 %
Spoření s bonusem 18–26
Podmínky:
- Je vám od 18 do 26 let včetně.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 1 000 000
|1 0000 01 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|2,25 → 2 %
|0,15 %
Spoření s bonusem
Podmínky:
- Je vám 27 a více let.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
- Min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 01 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 2,75 %
|1,25 → 1%
|0,15 %
Co je pravidelná investice u ČSOB?
- Pravidelný nákup podílových fondů s poplatkem min. 1 % před slevou, prostřednictvím ČSOB
- Pravidelný pokyn přes brokera Patria, nebo vklad přes Indigo
- Pravidelná platba pro ČSOB Penzijní společnost
- Pravidelná platba pro ČSOB Stavební spořitelnu (lze využít i tzv. předspoření)
Spoření s bonusem TOP
Podmínky:
- Je vám 27 let a více.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
- Min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet.
- Min. 1500 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|2,25 → 2 %
|0,15 %
Spoření s bonusem Premium
Podmínky:
Je vám od 18 do 26 let včetně:
- Jste klienty služby ČSOB Premium.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci
Je vám 27 let a více:
- Jste klienty služby ČSOB Premium.
- 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
- Min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně
Minimální obrat berte s rezervou, v rámci služby ČSOB Premium totiž máte obecnou povinnost min. obratu nebo splnění bilančního kritéria.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 0000 00
|1000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 2,75 %
|0,15 %
Spoření s bonusem Premium TOP
Podmínky:
- Jste klienty služby ČSOB Premium.
- Min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně.
- Min. 4000 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření.
Minimální obrat berte s rezervou, v rámci služby ČSOB Premium totiž máte obecnou povinnost min. obratu nebo splnění bilančního kritéria.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 3,80 %
|0,15 %
