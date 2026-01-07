Měšec.cz  »  ČSOB sníží úrokové sazby na spořicích účtech, ale bude je garantovat do konce března

ČSOB sníží úrokové sazby na spořicích účtech, ale bude je garantovat do konce března

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
ČSOB Autor: Depositphotos

ČSOB od 8. 1. 2026 sníží úrokové sazby na spořicích účtech. Zároveň banka na úrokovém lístku uvádí, že nové sazby platit budou až do 31. 03. 2026.

Sazby jejich termínovaných vkladů prozatím jsou beze změn.

Nemění se základní sazby spořicích účtů (ty jsou samy o sobě nízké) a beze změn je i speciální spořicí účet kombinovaný s investicí, tj. Duo Profit, max. 4,50 % p.a. (Podrobné podmínky.)

Beze změn

Změny úrokových sazeb

Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)

Podmínka pro úrokové sazby je vázaná na plnění podmínek zákonného zástupce dítěte svázaného s účtem. Podmínky níže musí plnit zákonný zástupce dítěte na svém vlastním účtu (tj. ne na účtu dítěte).

Zákonný zástupce do 26 let včetně

  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250000 250001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 0,15 %

Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)

Podmínka pro úrokové sazby je vázaná na plnění podmínek zákonného zástupce dítěte svázaného s účtem. Podmínky níže musí plnit zákonný zástupce dítěte na svém vlastním účtu (tj. ne na účtu dítěte).

Zákonný zástupce má od 27 let:

  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci, 
  • min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 2,75 % 0,15 %

Spoření s bonusem pro děti TOP

Podmínky:

Pokud je zákonnému zástupci je 27 let a více:

  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci,
  • min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet,
  • min. 1500 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření

Pozor, pro klienty ČSOB Premium je to min. 4000 Kč měsíčně.

Co je pravidelná investice?

  • Pravidelný nákup podílových fondů s poplatkem min. 1 % před slevou, prostřednictvím ČSOB
  • Pravidelný pokyn přes brokera Patria, nebo vklad přes Indigo
  • Pravidelná platba pro ČSOB Penzijní společnost
  • Pravidelná platba pro ČSOB Stavební spořitelnu (lze využít i tzv. předspoření)
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250000 250001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 0,15 %

Spoření s bonusem 18–26

Podmínky:

  • Je vám od 18 do 26 let včetně.
  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 1 000 000 1 0000 01 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 2,25 → 2 % 0,15 %

Spoření s bonusem

Podmínky:

  • Je vám 27 a více let.
  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
  • Min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 01 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 2,75 % 1,25 → 1% 0,15 %

Co je pravidelná investice u ČSOB?

  • Pravidelný nákup podílových fondů s poplatkem min. 1 % před slevou, prostřednictvím ČSOB
  • Pravidelný pokyn přes brokera Patria, nebo vklad přes Indigo
  • Pravidelná platba pro ČSOB Penzijní společnost
  • Pravidelná platba pro ČSOB Stavební spořitelnu (lze využít i tzv. předspoření)

Spoření s bonusem TOP

Podmínky:

  • Je vám 27 let a více.
  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
  • Min. 15 000 Kč měsíčně příjem na účet.
  • Min. 1500 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 2,25 → 2 % 0,15 %

Spoření s bonusem Premium

Podmínky:

Je vám od 18 do 26 let včetně:

  • Jste klienty služby ČSOB Premium.
  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci

Je vám 27 let a více:

  • Jste klienty služby ČSOB Premium.
  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.
  • Min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně

Minimální obrat berte s rezervou, v rámci služby ČSOB Premium totiž máte obecnou povinnost min. obratu nebo splnění bilančního kritéria.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 0000 00  1000 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 2,75 % 0,15 %

Spoření s bonusem Premium TOP

Podmínky:

  • Jste klienty služby ČSOB Premium.
  • Min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně.
  • Min. 4000 Kč měsíčně pravidelná investice nebo na stavební spoření.

Minimální obrat berte s rezervou, v rámci služby ČSOB Premium totiž máte obecnou povinnost min. obratu nebo splnění bilančního kritéria.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,80 % 0,15 %

Aktuální data pro leden 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Témata:

