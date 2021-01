Banky poskytly půjčky na bydlení za 315 miliard korun. Trend zvyšujících se cen nemovitostí se ale má zastavit

V úvěrech na bydlení banky a stavební spořitelny loni dle odhadu skupiny ČSOB půjčily rekordních 315 miliard korun. Silný zájem o úvěry ale přetrvá i v začátku tohoto roku roce. Lze přitom očekávat pozvolný mírný nárůst úrokových sazeb, ceny nemovitostí by se měly stabilizovat, Vyplývá to z očekávání skupiny ČSOB.

Můžeme očekávat mírnou korekci v řádu do 10 procent, zájem o úvěry na bydlení bude ale i nadále velmi silný , říká Jan Sadil, člen představenstva.

Aktuální data skupiny ČSOB a její výhledy

Objem poskytnutých hypoték vzrostl dle předpokladu skupiny ČSOB o 38 % na 250 miliard korun.

Objem úvěrů ze stavebního spoření se zvýšil o 36 procent na 65 miliard korun.

Rok 2021 bude také velmi silný, vysoká poptávka přetrvá

Počet nových smluv stavebního spoření vzroste na 560 tisíc.

Předpoklad: trend rostoucích cen nemovitostí se zastaví, ceny se stabilizují

Za rekordním nárůstem je především trvající zájem Čechů o řešení vlastního bydlení a velmi nízké úrokové sazby, které od dubna loňského roku prakticky stále klesaly , komentoval loňský rok Jan Sadil.

Obdobná situace platí i pro úvěry od stavebních spořitelen. Ty loni poskytly úvěry v objemu 65 miliard korun, meziročně o 36 % více. Současná pandemická situace trh, možná překvapivě, nezasáhla. Lidé berou bydlení jako bezpečný přístav a ochranu svých úspor, proto zájem o úvěry na bydlení prudce vzrostl, dodal generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix, který je od nového roku zároveň předsedou představenstva největší domácí stavební spořitelny ČMSS.

V letošním roce by úrokové sazby mohly začít mírně růst, první signály se objevily už koncem minulého roku. Nebude se ale jednat o žádný překotný nárůst, a úrokové sazby úvěrů na bydlení zůstanou velmi atraktivní.