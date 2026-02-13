Měšec.cz  »  ČSOB se daří. Čistý zisk skupiny za rok 2025 stoupl na 19,8 miliardy korun

ČSOB se daří. Čistý zisk skupiny za rok 2025 stoupl na 19,8 miliardy korun

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Budova ČSOB Autor: ČSOB
Budova ČSOB

Banka hlásí růst úvěrů i aktiv pod svojí správou a výrazně vyšší objemy nových úvěrů na byivení hypotečního trhu. 

Podle zveřejněných (neauditovaných) konsolidovaných výsledků vzrostl celkový objem úvěrů na 1061 mld. Kč (+8 %). Z toho úvěry na bydlení dosáhly 585 mld. Kč (+8 %) a úvěry firmám a podnikatelům 418 mld. Kč (+7 %).

Klientské vklady stouply na 1 319 mld. Kč (+2 %). Aktiva pod správou posílila na 464 mld. Kč (+13 %) a majetek na 320 mld. Kč (+15 %). 

Hypotéky

ČSOB uvádí nové hypoteční úvěry za 94 mld. Kč, meziročně o 49 % více. Úvěry ze stavebního spoření přidaly 20 mld. Kč (+76 %). Celkem mělo jít o 32 700 domácností. 

Pro lepší kontext, podle České bankovní asociace dosáhl objem nových hypoték na trhu v roce 2025 zhruba 321 mld. Kč a počet nových hypoték se zvýšil na více než 76 tisíc.

Důvodem oživení byly hlavně klesající sazby a růst příjmů. Průměrná realizovaná sazba u nových hypoték se v závěru roku 2025 pohybovala okolo 4,5 % (např. prosinec 4,49 % dle ČBA Monitoru).

Inflace za celý rok 2025 činila 2,5 %. A reálné mzdy byly v roce 2025 meziročně v plusu, ČSÚ uvádí např. ve 3. čtvrtletí reálný růst 4,5 %

Digitalizace hypoték

ČSOB zmiňuje, že jako první v Česku umožnila uzavřít hypotéku plně online včetně podpisu hypotečních i zástavních smluv, a to díky kvalifikovanému podpisu Bank iD QSIGN od Bankovní identita.

V tiskových materiálech pak uvádí, že tento způsob podepisování používá přes 60 % klientů. 

Investice a správa majetku

Banka hlásí růst aktiv pod správou o 13 % a zmiňuje také nový nemovitostní fond, který měl od klientů získat přes 1,5 mld. Kč.

Riziko a stabilita

Podíl nevýkonných úvěrů klesl na 1,30 % a kapitálový poměr Tier 1 činil 20,2 %. Náklady na úvěrové riziko byly 0,10 %.

V překladu, banka vykazuje nízký podíl problémových úvěrů a silnou kapitálovou pozici. 

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví vzrostl na 1,58 milionu, digitální asistentka Kate měla ke konci roku 2025 uváděných 1,7 milionu unikátních uživatelů. 

Kyberpodvody

ČSOB v tiskové zprávě tvrdí, že klientům „uchránila“ před podvodníky více než 5,5 mld. Kč.  

Skupina ČSOB také uvádí očekávaný celkový odvod do veřejných rozpočtů 11,6 mld. Kč (jde o součet různých daní a odvodů včetně příspěvků do fondů).

