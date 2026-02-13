ČSOB se daří. Čistý zisk skupiny za rok 2025 stoupl na 19,8 miliardy korun

Banka hlásí růst úvěrů i aktiv pod svojí správou a výrazně vyšší objemy nových úvěrů na byivení hypotečního trhu.
Podle zveřejněných (neauditovaných) konsolidovaných výsledků vzrostl celkový objem úvěrů na 1061 mld. Kč (+8 %). Z toho úvěry na bydlení dosáhly 585 mld. Kč (+8 %) a úvěry firmám a podnikatelům 418 mld. Kč (+7 %).
Klientské vklady stouply na 1 319 mld. Kč (+2 %). Aktiva pod správou posílila na 464 mld. Kč (+13 %) a majetek na 320 mld. Kč (+15 %).
Hypotéky
ČSOB uvádí nové hypoteční úvěry za 94 mld. Kč, meziročně o 49 % více. Úvěry ze stavebního spoření přidaly 20 mld. Kč (+76 %). Celkem mělo jít o 32 700 domácností.
Pro lepší kontext, podle České bankovní asociace dosáhl objem nových hypoték na trhu v roce 2025 zhruba 321 mld. Kč a počet nových hypoték se zvýšil na více než 76 tisíc.
Důvodem oživení byly hlavně klesající sazby a růst příjmů. Průměrná realizovaná sazba u nových hypoték se v závěru roku 2025 pohybovala okolo 4,5 % (např. prosinec 4,49 % dle ČBA Monitoru).
Inflace za celý rok 2025 činila 2,5 %. A reálné mzdy byly v roce 2025 meziročně v plusu, ČSÚ uvádí např. ve 3. čtvrtletí reálný růst 4,5 %
Digitalizace hypoték
ČSOB zmiňuje, že jako první v Česku umožnila uzavřít hypotéku plně online včetně podpisu hypotečních i zástavních smluv, a to díky kvalifikovanému podpisu Bank iD QSIGN od Bankovní identita.
V tiskových materiálech pak uvádí, že tento způsob podepisování používá přes 60 % klientů.
Investice a správa majetku
Banka hlásí růst aktiv pod správou o 13 % a zmiňuje také nový nemovitostní fond, který měl od klientů získat přes 1,5 mld. Kč.
Riziko a stabilita
Podíl nevýkonných úvěrů klesl na 1,30 % a kapitálový poměr Tier 1 činil 20,2 %. Náklady na úvěrové riziko byly 0,10 %.
V překladu, banka vykazuje nízký podíl problémových úvěrů a silnou kapitálovou pozici.
Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví vzrostl na 1,58 milionu, digitální asistentka Kate měla ke konci roku 2025 uváděných 1,7 milionu unikátních uživatelů.
Kyberpodvody
ČSOB v tiskové zprávě tvrdí, že klientům „uchránila“ před podvodníky více než 5,5 mld. Kč.
Skupina ČSOB také uvádí očekávaný celkový odvod do veřejných rozpočtů 11,6 mld. Kč (jde o součet různých daní a odvodů včetně příspěvků do fondů).