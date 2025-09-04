Měšec.cz  »  ČSOB prodlužuje nabídku 4% sazby na spořicím účtu. Do kdy ji garantuje a za jakých podmínek?

ČSOB prodlužuje nabídku 4% sazby na spořicím účtu. Do kdy ji garantuje a za jakých podmínek?

Gabriela Hájková
Dnes
ČSOB prodlužuje nabídku Top sazby u svého Spoření s bonusem na úrovni 4 % ročně. Úročení garantuje banka novým i stávajícím klientům do konce letošního roku. Její dosažení ale na daném spořáku podmiňuje pravidelnými investicemi.

Investovat mohou klienti přímo v aplikaci ČSOB Smart. Do konce září banka při online sjednání v rámci akce neúčtuje vstupní poplatky u pravidelných investic do vybraných fondů. V aplikaci se na pravidelné investice dostanete přes možnost Nabídka, zvolíte možnost Investice a následně pak Investice na míru. Dle vašeho investičního profilu (averze k riziku) vám banka nabídne investiční řešení. (Obecně platí, že nejnižší částka, kterou lze měsíčně takto investovat, je 500 Kč. Jednorázově lze vložit nejméně 5000 Kč.)

Jak dosáhnout na 4 % p.a. 

Abyste mohli získat čtyřprocentní roční sazbu na spořicím účtu, musíte měsíčně provést alespoň 5 plateb kartou a posílat na účet alespoň 15 000 Kč. Dále je nutné pravidelně odkládat alespoň 1500 Kč měsíčně v podobě investic nebo penzijního či stavebního spoření. Částku 1500 Kč si můžete libovolně rozložit mezi více produktů. 

Klientům, kterým je maximálně 26 let, pro dosažení 4% sazby stačí pravidelně platit kartou (5×). Úroková sazba se vztahuje i na dětské účty za situace, že jejich zákonný zástupce splní všechny podmínky k jejímu dosažení. 

Banka tedy nastavila akci tak, že: 

  • základní sazba činí 0,25 % ročně, 
  • bonusová sazba činí 3,75 % ročně (na účet 15 000 Kč měsíčně a 5 plateb kartou),
  • top sazba činí 4 % ročně  (na účet 15 000 Kč měsíčně a 5 plateb kartou + odkládat na investice, penzijko nebo stavebko aspoň 1500 Kč měsíčně).

Sazby platí na vklady do 250 tis. Kč. Nad tuto částku do 1 mil. Kč už jsou nižší.

Prémiovým klientům banka úročí Top sazbou částku až 1 milion Kč s tím, že si ale musí na zmíněné produkty odkládat aspoň 4000 Kč měsíčně.

Kompletní informace související s Top sazbou najdete na webu ČSOB.

