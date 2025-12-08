Měšec.cz  »  ČSOB Pojišťovna si v Pardubicích postaví novou centrálu

ČSOB Pojišťovna si v Pardubicích postaví novou centrálu

ČSOB Pojišťovna Autor: Dalibor Z. Chvátal

ČSOB Pojišťovna chce v pardubickém areálu Prokopka postavit novou centrálu. Hotovo by mohlo být za 3 až 4 roky.

V Pardubicích jsme doma, a i nadále zde chceme úspěšně rozvíjet náš byznys. Nová centrála ČSOB Pojišťovny vytvoří podmínky pro další akceleraci již nyní nejrychleji rostoucí pojišťovny v ČR mezi vedoucími hráči na trhu. Tato výstavba je plně v souladu s filozofií skupiny ČSOB orientované na životní prostředí a udržitelnost, říká Jiří Střelický, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovny. 

Rozhodnutí o výstavbě nové centrály podle pojišťovny předcházely důkladné a pečlivé analýzy střednědobých a dlouhodobých potřeb v rámci celé skupiny ČSOB. Zohledňovaly se i ceny stavebních prací, aktuální nároky na organizaci práce, pracovní metody a styly. S tím souvisí také nároky na vybavení a uspořádání pracovního prostředí, stejně jako na kapacity pracovních prostor. Důležitou součástí projektu bude i využití lokality Prokopka pro rezidenční bydlení, doplňuje Střelický.

Vizualizace centrály ČSOB pojišťovny v pardubickém areálu Prokopka.

Vizualizace centrály ČSOB pojišťovny v pardubickém areálu Prokopka.

Autor: ČSOB pojišťovna

Nová centrála ČSOB pojišťovny má být úsporná a ekologická obdobně jako další budovy skupiny ČSOB, které získaly několik ocenění.

Název Prokopka se v Pardubicích vžil pro nyní pustý areál, v němž od roku 1871 sídlila strojírna na výrobu mlýnských strojů založená Josefem Prokopem. Ta se v průběhu let stala jedním z největších podniků na výrobu mlýnských strojů ve Střední Evropě. 

