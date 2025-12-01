Měšec.cz  »  ČSOB Penzijní společnost od prosince vede Aleš Zíb

Gabriela Hájková
Včera
ČSOB Autor: Depositphotos

Vedení ČSOB Penzijní společnosti se od prosince ujal Aleš Zíb. Ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva naváže na práci Marcely Suchánkové. Ta nyní přechází do vedení společnosti KBC Group Services. 

V oblasti zajištění na stáří nás v dalších letech čekají velké výzvy, možná včetně další výrazné změny systému penzijního spoření, a věřím, že s Alešem v čele naší penzijní společnosti je výborně zvládneme, okomentoval změnu vedení Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, který je od 1. prosince v oblasti Skupinových investic ČSOB odpovědný také za ČSOB Penzijní společnost.

Aleš Zíb působí v ČSOB Penzijní společnosti od roku 2017 jako člen představenstva zodpovědný za oblast investic, financí a řízení rizik. Ve skupině ČSOB působil na pozicích CIO a CFO v ČSOB Asset Managementu, ve financích ČSOB a strategických projektech ČSOB. Svou kariéru přitom zahájil v akademickém prostředí v oblasti jaderného výzkumu. Vystudoval totiž jaderné inženýrství na ČVUT a finance na VŠE.

Organizační změny v ČSOB Penzijní společnostiAutor: ČSOB Penzijní společnost

K začátku letošního prosince se v ČSOB Penzijní společnosti stala členkou představenstva také Petra Hlávková. Ta v penzijní společnosti vede útvar obchodu a marketingu, kde odpovídá za obchodní strategii, produktový rozvoj a spolupráci s distribučními partnery. V představenstvu ČSOB PS převezme zodpovědnost za stejné agendy.

Na Petře oceňuji její bohaté profesní zkušenosti s různými investičními produkty. Ty bude moci využít rovněž v nově vznikajícím integrovaném obchodním týmu v rámci investiční domény, jehož bude součástí. Jejím hlavním úkolem bude plná integrace penzijka do investičních řešení skupiny, pokračující digitalizace všech hlavních klientských interakcí, konkurenceschopný produkt a srozumitelná klientská komunikace, dodal k organizačním změnám Podpiera.

Petra Hlávková působí ve skupině ČSOB od roku 2011. Svou kariéru tu zahájila v oblasti investic jako segmentová manažerka. Postupně zastávala různé pozice v investičním segmentu. Působila například jako produktová manažerka penzijních produktů a jednorázového investičního životního pojištění a podílela se také na uvedení ČSOB Dlouhodobého investičního produktu na trh. Později se stala vedoucí týmu útvaru Procesní řízení a rozvoj ve Skupinovém centru pro investice, kde byla zodpovědná za koordinaci projektů a rozvoj digitálních kanálů. Od letošního července působí na pozici ředitelky obchodu a marketingu Penzijní společnosti ČSOB. Vystudovala podnikovou ekonomii a marketing na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Organizační změny v ČSOB Penzijní společnostiAutor: ČSOB Penzijní společnost
Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

