Měšec.cz

ČSOB nabízí novým klientům až 2500 Kč a voucher na školní potřeby

Monika Veselíková
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Školní aktovka Autor: Depositphotos
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Za založení a používání nového účtu u ČSOB můžete získat až 2500 Kč. Součástí akce je také možnost získat voucher na školní potřeby v hodnotě 600 Kč.

ČSOB spustila před začátkem školního roku akci pro nové klienty. Odměna za založení a následné používání účtu může dosáhnout celkem 2500 Kč a je rozdělená do několika částí.

Prvních 500 Kč získáte po prvním přihlášení do mobilního bankovnictví ČSOB Smart. Přihlásit se musíte nejpozději do 30 dnů od otevření účtu.

Dalších až 2000 Kč můžete získat za aktivní používání účtu. ČSOB vyplatí po dobu čtyř po sobě jdoucích měsíců vždy 500 Kč, pokud vám v daném měsíci přijde na účet alespoň 15 000 Kč a zároveň nejméně pětkrát zaplatíte kartou u obchodníka nebo na internetu.

Pro započítání platby je rozhodující, že ji provedete nejpozději poslední den příslušného měsíce, bez ohledu na datum jejího zaúčtování. S plněním podmínek je potřeba začít nejpozději do konce měsíce následujícího po založení účtu.

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K novému účtu získáte také 500 Kate Coinů, tedy věrnostní měny v aplikaci ČSOB Smart. Za 400 Kate Coinů si pak můžete v sekci Odměny vygenerovat voucher v hodnotě 600 Kč na nákup školních potřeb u partnerů Bagmaster a SEVT.

Akce trvá od 17. srpna do 30. září 2026. Vztahuje se na nové klienty, kteří u ČSOB v posledních 12 měsících neměli účet a v den spuštění akce jsou ve věku od 27 do 64 let včetně. Založit je potřeba Plus Konto nebo Poštovní účet. Vedení obou účtů je zdarma bez podmínek.

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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