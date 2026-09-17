Měšec.cz

ČSOB a Komerční banka nabídnou bezúročné úvěry na zateplení a renovace. Úroky za vás zaplatí stát

Dalibor Z. Chvátal
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ČSOB Autor: Depositphotos
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Majitelé domů a bytových jednotek mohou nově financovat energetické úspory prostřednictvím bezúročných úvěrů v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Banky a stavební spořitelny mohou od 16. 9. 2026 začít tyto úvěry poskytovat. První nabídku už oznámily ČSOB a Komerční banka, které připravují financování pro rodinné i bytové domy. 

Princip programu je jednoduchý. Vezmete si úvěr u banky zapojené do projektu Zelená úsporám, ale úroky a související náklady za vás po dobu splácení uhradí Státní fond životního prostředí ČR. Vy tak splácíte pouze vypůjčenou částku.

Bezúročný úvěr je určený na energeticky úsporné renovace rodinných a bytových domů. Peníze můžete využít například na zateplení, výměnu oken a dveří, nové zdroje vytápění, fotovoltaiku, rekuperaci, úsporný ohřev vody, využití dešťové vody nebo zelené střechy.

Až dva miliony na rodinný dům

Podle pravidel programu mohou majitelé rodinných domů získat bezúročný úvěr až do výše 2 milionů korun u komplexní renovace.

U bytových domů je limit nastaven podle počtu bytů, maximálně 750 000 Kč na jeden byt. Splatnost úvěru může dosáhnout až 25 let u rodinných domů. 

Bezúročné financování nenahrazuje běžnou dotaci pro všechny domácnosti. Přímou podporu v programu NZÚ Light nadále získávají především domácnosti s nižšími příjmy. Ostatní vlastníci nemovitostí mohou využít právě zvýhodněný úvěr.

Kolik můžete lze získat z bezúročného úvěru NZÚ

Typ renovace Max. výše bezúročného úvěru  Pro koho je určeno   
Dílčí renovace rodinného domu 750 000 Kč vlastníci rodinných domů
Komplexní renovace rodinného domu 2 000 000 Kč vlastníci rodinných domů
Renovace bytového domu  750 000 Kč/byt SVJ a bytová družstva 
NZÚ Light (přímá dotace) 400 000 Kč domácnosti s nižšími příjmy |

ČSOB a Komerčka se zapojí, další banky mohou následovat

ČSOB už oznámila, že bezúročné úvěry nabídne prostřednictvím ČSOB a ČSOB Stavební spořitelny po dokončení technické implementace programu. Banka chce financovat renovace rodinných domů i projekty společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Stejně bude postupovat Komerční banka a její stavební spořitelna Modrá pyramida.

Stát počítá s tím, že do programu se postupně zapojí více finančních institucí.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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